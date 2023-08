Vater will Stiefsohn mit Messer angreifen: Mutter rastet auf Polizeistation aus

In einer Wohnung in Wien-Margareten ist am Freitagnachmittag ein 13-Jähriger bei einem Streit mit seinem Stiefvater leicht verletzt worden.

Nach einer Rauferei flüchtete der Bursche in ein Zimmer, woraufhin der 28-Jährige ein Küchenmesser holte und die Tür öffnen wollte. Die 37-jährige Mutter des Kindes drängte ihn weg und der Mann verließ die Wohnung. Als er zurückkehrte, wurde er festgenommen. Auf der Polizeiinspektion verletzte dann noch die 37-Jährige eine Beamtin. Ladendieb versteckte 29 Schokotafeln in hautengem Body

Zu der Auseinandersetzung war es kurz vor 16.00 Uhr gekommen. Bei dem Streit dürfte es um die Hauskatze der Familie gegangen sein, erläuterte Polizeisprecher Mattias Schuster. Es kam zu diversen Beschimpfungen und eben zu Handgreiflichkeiten. Der 28-Jährige Kroate wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Weiters wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Mutter eskaliert auf Polizeiwache Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung in einer Polizeiinspektion in Margareten verletzte die 37-jährige Mutter eine Beamtin mit mehreren Schlägen im Gesicht. Die österreichische Staatsbürgerin wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wie ihr Partner auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Sie dürfte mit der Situation unzufrieden gewesen sein, dass die Polizei ermittelt. Die Beamten hatte der leibliche Vater des 13-Jährigen zu der Wohnung gerufen, nachdem er laut Polizeisprecher Schuster über mehrere Ecken von der Auseinandersetzung des 28-Jährigen mit seinem Sohn erfahren hatte.