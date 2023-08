Ladendieb versteckte 29 Schokotafeln in hautengem Body

Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall aber und rief die Polizei.

Graz. Ein 46-jähriger Mann ist bei einem kuriosen Diebstahl in Graz ertappt worden. Er ließ die "zarte Versuchung" aus 100 Prozent Alpenmilch in einem blauen und eng am Körper anliegenden Body mit Trägern aus einem Supermarkt im Grazer Bezirk Mariatrost am vergangenen Mittwoch mitgehen, so die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

29 Tafeln zu je 300 Gramm im Wert von rund 110 Euro soll der in der Schweiz gemeldete Rumäne in der präparierten Unterwäsche unauffällig unter Weste und Gilet aus dem Geschäft hinausbefördert haben. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall aber und rief die Polizei. Diese konnte den Schoko-Dieb unweit des Supermarktes stellen. Bei der Vernehmung mit einem Dolmetscher war der 46-Jährige geständig.