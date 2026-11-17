Dolly Parton wurde dreimal für die Grammys 2027 nominiert – posthum. Ihre Patentochter Miley Cyrus reagierte mit einer emotionalen Botschaft und erinnerte an die besondere Verbindung zu der Country-Legende.

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Große Emotionen bei Miley Cyrus (33): Ihre Patentante Dolly Parton ist für drei Grammys nominiert worden – doch die Country-Ikone kann die Ehrung nicht mehr selbst erleben. Nach Bekanntgabe der Nominierungen meldete sich Cyrus in den sozialen Medien mit bewegenden Worten zu Wort.

Besonders berührt zeigte sie sich von der gemeinsamen Nominierung für "Light of a Clear Blue Morning". Für die Neuaufnahme des Songs hatte Parton ihre Patentochter sowie Reba McEntire und Queen Latifah ins Studio geholt. Die Veröffentlichung zum 80. Geburtstag der Sängerin unterstützt die Kinderkrebsforschung am Monroe Carell Jr. Children’s Hospital in Nashville.

Persönliche Erinnerung an Tante Dolly

Zu einem Foto des Albums "New Harvest … First Gathering" erzählte Cyrus eine persönliche Geschichte: "Vor ein paar Weihnachten hat Dolly mir dieses Vinyl geschenkt, weil sie wusste, wie sehr ich mich über ein Original freuen würde."

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Ihre Patentante sei eine der größten Songwriterinnen, die die Welt je gekannt habe. "Sie hat nie Musik gemacht, um Anerkennung zu bekommen, sondern um die Welt durch ihre Songs ein bisschen glücklicher zu machen", schrieb die Sängerin.

Die gemeinsame Grammy-Nominierung sei eine wunderschöne Möglichkeit, Partons großes Herz zu würdigen. Besonders emotional wurde Cyrus mit einem weiteren Satz: "Ich vermisse es, dass sie mich an großen Tagen wie diesem anruft, aber ich spüre sie in jedem Moment."

Drei Chancen auf einen Grammy

Neben "Light of a Clear Blue Morning" ist Parton auch mit "Butterfly", ihrem Duett mit Zac Brown und der Zac Brown Band, in der Kategorie Best Country Duo/Group Performance nominiert.

Die gemeinsame Grammy-Nominierung sei eine wunderschöne Möglichkeit, Partons großes Herz zu würdigen. © Vijat Mohindra/NBC via Getty Images

Die dritte Nominierung erhielt sie für die Lesung ihrer 2025 erschienenen Memoiren "Star of the Show: My Life On Stage". Damit ist die Country-Legende gleich dreimal bei der Grammy-Verleihung 2027 vertreten.