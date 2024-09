EU-Kommission empfiehlt mehr Nichtraucher-Zonen

Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten der Union mehr rauchfreie Zonen im Außenbereich zu schaffen.

Wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte, solle das Rauchen vor allem an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, verboten werden - darunter Spielplätze, Bäder oder Schulen. Die rechtlich nicht-bindende Empfehlung soll Nicht-Raucher besser schützen und zum Ziel einer "tabakfreien Generation" bis 2040 beitragen.

Die Kommission erweitert damit eine vergleichbare Empfehlung von 2009. Neben der Ausweitung der rauchfreien Zonen auf Außenbereiche wird auch die Ausweitung auf alternative Tabakprodukte (z.B. elektronische Zigaretten; Anm.) empfohlen. Man reagiere hiermit auf Erkenntnisse, dass auch diese Produkte zu Gesundheitsschäden bei Passivnutzern führen können, heißt es in einer Aussendung der Kommission.

Lesen Sie auch Europäische Kommission ebnet den Weg für Flugtaxis Ein neues Maßnahmenpaket der EU-Kommission soll für Flugtaxis einheitliche Regelungen innerhalb der EU-Staaten schaffen

Neben Schulen und Spielplätzen solle das Rauchen auch rund um Spitäler, öffentliche Gebäude und Haltestellen unterbunden werden. Für die EU-Staaten ist die Empfehlung nicht bindend. Die Kommission lädt sie aber dazu, entsprechende Maßnahmen zu treffen, "unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Gegebenheiten und Bedürfnisse."