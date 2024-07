Viraler Clip: Kinder aus Uganda inszenieren Trump-Attentat

Tage nach dem schockierenden, beinahe tödlichen Attentat zeigten die Kinder, angeführt vom TikToker Blud Ug, wie weit die erschütternden Bilder um die Welt gegangen sind, indem sie die chaotischen und inzwischen berüchtigten Szenen nachahmten. Mit Holzgewehren und einem Rednerpult aus Plastikkisten spielten die Kinder die Schießerei satirisch nach, während das Kind, das Trump darstellte, die Faust in die Luft streckte und "Fight" rief.

Das Video hat in den sozialen Medien Millionen von Aufrufen erzielt, wobei viele Zuschauer bemerkten, dass es zeigt, wie "die ganze Welt" den Attentatsversuch verfolgt hat.

In dem Filmmaterial verwendeten die Kinder den Originalton der Schießerei, während der "Mini-Trump" hinter einem provisorischen Rednerpult vor den anderen Kindern stand. Als die Schüsse im Audio ertönten, imitierten die Kinder die Reaktion von Trumps Sicherheitsdienst, indem sie ihn schnell mit falschen Holzgewehren umringten. Das Kind streckte dann die Faust in die Luft und formte lautlos das Wort "fight", genau wie Trump es in den Aufnahmen tat, die weltweit aus Butler, Pennsylvania, verbreitet wurden.

Like I said. This is what legends are born of. Children in Uganda recreate the assassination attempt on President Trump. pic.twitter.com/jNSsWpClL2