Real Madrid hat Nagelsmann im Visier

Wer wird DFB-Trainer? Deutschland sucht auf Hochtouren den Nachfolger für Hansi Flick und kassiert wieder einen Korb. Nach Ralf Rangnick ließ Liverpool-Coach Jürgen Klopp ausrichten, nicht für das Amt zur Verfügung zustehen. Und jetzt buhlt auch noch ein Top-Klub um Wunschkandidat Julian Nagelsmann.

Rudi Völler ist aktuell Deutschlands Mann der Stunde. der den DFB beim 2:1-Sieg gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner aus dem Schlamassel zog. „Anstrengend“ sei das Gesamtpaket, schnaufte der 63-jähirge Interims-Bundestrainer danach durch. In Zukunft nimmt Völler dann doch lieber wieder in seiner Funktion als DFB-Sportdirektor auf der Tribüne Platz.

Auf der Trainerbank soll bei der Heim-Europameisterschaft in knapp neun Monaten ein anderer jubeln. Völler will trotz der Parolen von 60.000 losgelösten Deutschland-Fans in Dortmund („Es gibt nur ein Rudi Völler“) am Plan festhalten, gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Joachim Watzke einen Nachfolger für Hansi Flick zu finden. „Mein Wunsch wäre es, wenn wir bis zur nächsten Länderspiel-Periode den neuen Bundestrainer vorstellen könnten. Das wäre natürlich der Idealfall“, sagte Völler.

Wettrennen um Julian Nagelsmann

Wunschkandidat Nummer 1 ist Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige steht noch bis 2026 bei den Bayern unter Vertrag, Bayern-Boss Uli Hoeness hatte bereits bekräftigt, einer möglichen Verpflichtung nicht im Weg zu stehen. („An den Bayern soll nicht scheitern.“) Vielleicht nicht an den Bayern, aber möglicherweise an einem anderen Top-Verein. Denn Real Madrid soll ebenfalls Interesse bekundet haben. Im Sommer 2024 läuft der Vertrag von Trainer Carlo Ancelotti, der dann Brasiliens Nationalmannschaft übernimmt, aus. Nach Informationen des spanischen Portals „Don Balon“ wollen die Königlichen dem aktuell vereinslosen Nagelsmann ein Angebot unterbreiten. Das würde auch den Bayern in die Karten spielen. Bei einem Klub-Engagement spült das eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich in die Münchner Kasse.

Sollte Nagelsmann hingegen mit dem DFB zusammenkommen, würden die Bayern auf die Ablöse verzichten. Im Gegenzug müsse der Verband aber das komplette Gehalt übernehmen - inklusive Ablösespiel in der Allianz-Arena. Der DFB muss jetzt schnell sein.

Klopp verzichtet auf Bundestrainer

Am 9. Oktober reist die Nationalmannschaft für zwei Partien gegen die USA und Mexiko an die US-Ostküste. Am 21. November folgt der Hit in Wien gegen das in der EM-Qualifikation ungeschlagene ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick. Der schob Spekulationen über einen Wechsel nach Deutschland den Riegel vor(„Das ist kein Thema“). Ebenso so wie Landsmann Jürgen Klopp, der im Rahmen des Testspiels gegen Frankreich über seine Berater Mark Kosicke ausrichten ließ: „Jürgen hat einen langfristigen Vertrag mit dem LFC (Anm., FC Liverpool) und steht für das Bundestraineramt nicht zur Verfügung.“