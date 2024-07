Hat Trump seine eigene Nominierung verschlafen?

Seine Partei, die Republikaner, haben ihn jetzt offiziell als ihren Kandidaten für die US-Präsidentenwahl im November nominiert. Hat Trump die Nominierung verschlafen?

Er wirkt etwas müde. Schläft er während des Parteitags sogar ein?

© X/@plies ×

Sichtlich gezeichnet

Er wirkt angestrengt und erschöpft. Nach dem Attentat auf ihn, hatte Trump am Parteitag der REP sichtlich zu kämpfen. Spurlos an ihm vorbeigegangen ist das alles nicht. Während des Parteitags der Republikaner in Milwaukee (US-Bundesstaat Wisconsin) ist er offenbar eingeschlafen.

"Das kann man ihm schwer verdenken“

Deutsche Kommentatoren wie Markus Lanz vom ZDF erklären Trumps Zustand so: „Ich habe Bilder gesehen, auf denen er, offensichtlich völlig übermüdet, kurz eingenickt ist. Das kann man ihm schwer verdenken.“