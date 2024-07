Während Trump-Attentat: Polizei und Schütze in einem Gebäude

Diese Geschichte klingt unglaublich: Während des Attentats auf Donald Trump sollen Polizei und der Schütze in einem Gebäude gewesen sein.

Die Polizei im Gebäude, der Schütze auf dem Dach. So soll sich das Attentat auf Trump im Detail abgespielt haben.

Im Haus und auf dem Dach

Bei den Polizisten soll es sich um ein lokales Scharfschützenteam gehandelt haben. Sie waren im Haus, während der andere Scharfschütze, der Trump-Attentäter - der den Ex-Präsidenten am Ohr traf-, auf dem Dach gelegen haben soll.

Sie sollten eigentlich Scharfschützen im Blick haben

Wie die "New York Post" berichtete, war ein Scharfschützenteam der örtlichen Polizei (Pennsylvania) genau in dem Gebäude stationiert, von wo aus Thomas Crooks das Attentat auf Donald Trump verrichtet hat. Dies gehe aus Quellen der Strafverfolgungsbehörde hervor. Das Gebäude (die Fabrik der AGR International Inc. in der Kleinstadt Butler) sollte demnach als "Beobachtungsposten" genutzt werden, um etwaige Scharfschützen ausfindig zu machen - nur 130 Meter entfernt vom ehemaligen Präsidenten.

Der Attentäter: Thomas Crooks

Im Auge des Täters

Ein Beamter der Polizei von Butler Township kletterte Berichten nach auf die Schultern eines Kollegen, um kurz vor der Schießerei das Dach des Gebäudes zu überprüfen, zog sich aber zurück, nachdem Crooks sein Gewehr auf ihn gerichtet hatte. Wie aus Polizeikreisen verlautbart wurde, soll das Gebäude noch vor der Veranstaltung von Polizisten gründlich durchsucht worden sein. Nachbarn, die nahe dem Messegelände wohnen, sagten gegenüber der "New York Post" allerdings, dass sie in den Tagen vor der Veranstaltung niemals von irgendwem zwecks Sicherheitsvorkehrungen kontaktiert worden waren.