Einzelgänger und Mathe-Genie: Das ist der Trump-Attentäter

Jetzt kommen immer mehr Details zum Trump-Attentäter ans Licht. Wer war der Schütze wirklich? Hier gibt es alle Details.

Die Mitschüler von Thomas Matthew Crooks (29), der Trump-Schütze, packen jetzt aus und erzählen, wer der Junge war.

Das Attentat

Er versetzte die USA in Schock, die Welt hielt kurz den Atem an als Matthew Crooks auf Donald Trump schoss und dem Ex-Präsidenten das Blut übers Gesicht lief. Trump überlebte den Anschlag am Samstag (Ortszeit) in Butler um Haaresbreite, er wurde leicht am Ohr verletzt. Ein Zuschauer - ein 50-jähriger Feuerwehrmann und Familienvater - starb und zwei weitere Männer im Publikum wurden schwer verletzt.

© NewsNotBs/X

Dieses Waffen-Shirt soll Crooks während des Attentats getragen haben. Es wirbt für „Demolition Ranch“. Das ist ein großer Kanal für Schusswaffen auf YouTube

© x/dictavenir ×

© x/jeremBenhaim ×

© X/mfriasoficial ×

Mathe-Genie

Wer verbirgt sich hinter dem unscheinbaren jungen Mann? Mitschüler der Bethel Park High School in Pennsylvania packen jetzt über Crooks aus: Er war eine Mathe-Genie. 2022 gewann er den mit 500 Dollar dotierten Mathematik-Preis, den „Star Award“ der „National Math and Science Initiative“. Im gleichen Jahr schloss er die Schule ab.

© x

Look in Tarnfarben

In der Schule trug er am Liebsten Jagd-Klamotten und war Einzelgänger . Crooks hatte kaum Freunde. Ein Klassenkamerad sagte US-Medien: "Er war eher ein Einzelgänger und hatte wahrscheinlich nicht viele Freunde. Er wirkte nicht wirklich seltsam oder so. Ich hätte ihn für einen Republikaner gehalten.“ Ein weiterer Mitschüler sagt, dass Crooks oft Jagd-Kleidung in Tarnfarben trug und von anderen „unerbittlich“ gemobbt wurde.

© x

Wie politisch war Crooks?

Ein Mitschüler sagte demnach, Crooks habe auf ihn "sozial zurückhaltend" gewirkt. Er könne sich nicht erinnern, ihn jemals über Politik im Allgemeinen oder Trump im Besonderen sprechen gehört zu haben.