Nach Trump-Attentat: Jetzt bricht Melania ihr Schweigen

Nach dem Attentat auf Donald Trump spricht jetzt seine Frau Melania.

Melania Trump hat ihr Schweigen über das Schuss-Attentat auf ihren Mann Donald Trump durch einen mutmaßlichen Attentäter gebrochen.

Sorgen um Mann und Vater

Melania sprach über ihr Entsetzen, als ihr klar wurde, dass das Leben von ihr und ihrem Sohn Barron vor einer „verheerenden Veränderung“ stand.

Die ehemalige First Lady nannte den Schützen ein „Monster“ und beschrieb den Moment, als sie sah, wie die Kugel das Ohr ihres Mannes bei einer Kundgebung in Pennsylvania vor Tausenden seiner begeisterten Fans traf.

"Ein Monster"

„Ein Monster, das in meinem Mann eine unmenschliche politische Maschine erkannte, versuchte, Donalds Leidenschaft auszulöschen – sein Lachen, seinen Einfallsreichtum, seine Liebe zur Musik und seine Inspiration“, sagte Melania am Sonntagmorgen in einer Erklärung auf X.