Nach ihrer eigenen Gewichtsabnahme von rund 60 Kilogramm und Erfolgen auf internationalen Bodybuilding-Bühnen ruft Martina Reuter nun einen eigenen Wettkampf ins Leben.

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Moderatorin, Unternehmerin und Athletin Martina Reuter schafft eine neue Plattform für Frauen, die ihr Leben aktiv verändert haben. Am Sonntag, dem 25. April 2027, wird in Wien zum ersten Mal der "Transform Together – Martina Reuter Cup" ausgetragen.

Individuelle Geschichten

Nach ihrem eigenen Gewichtsverlust von rund 60 Kilogramm möchte Reuter anderen Frauen die Möglichkeit geben, ihre persönliche Transformation selbstbewusst zu präsentieren. Laut der Initiatorin gehe es dabei nicht bloß um Zahlen auf der Waage, sondern um Mut, Durchhaltevermögen und individuelle Geschichten, die von einer Jury begleitet und bewertet werden sollen.

Martina Reuter © Instagram/reuter_martina_officia

Vier Kategorien

Um Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen Voraussetzungen anzusprechen, sind vier Wettkampfklassen geplant: Transform 10, Transform 20, Transform 30 und Transform 40. Damit richtet sich das Format an Frauen mit verschieden hohen Gewichtsabnahmen.

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Anmeldestart bereits im Dezember 2026

Das Event knüpft direkt an Reuters bestehendes Community-Format "Transform Together" an, das auf gemeinsame Bewegung und gegenseitige Unterstützung setzt. Interessentinnen können sich bereits ab dem 1. Dezember 2026 für die Teilnahme anmelden. Weitere Details zur Jury, den genauen Bewertungskriterien und dem Programm sollen noch folgen.