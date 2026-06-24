Paraguay und Australien kämpfen um Platz 2

Australien reicht bereits ein Punkt, um zum dritten Mal nach 2006 und 2022 den Aufstieg in die K.o.-Runde zu schaffen.

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Ein Remis in der Nacht auf Freitag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) würde wohl beiden Teams einen Platz im Sechzehntelfinale bringen, die Socceroos sind aber auf Sieg eingestellt. "Ich glaube nicht, dass es in unserer Natur liegt, einfach nachzulassen", erklärte Verteidiger Jason Geria. Mit Argusaugen werden Fans und Experten in der Heimat die Aufstellung von Teamchef Tony Popovic verfolgen. Der hatte mit Nestory Irankunda und Connor Metcalfe die beiden Torschützen gegen die Türkei gegen die USA zunächst auf die Bank gesetzt und dafür Kritik einstecken müssen.

Paraguay muss auf Miguel Almiron nach dessen historischer Roter Karte verzichten. Der Flügelspieler war beim 1:0-Sieg gegen die Türkei nach VAR-Intervention als erster Spieler ausgeschlossen worden, weil er sich in einem Verbalduell die Hand vor den Mund gehalten hatte, was neuerdings mit Rot geahndet wird.