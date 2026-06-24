Kanada-Profi in Rollstuhl im Stadion gefeiert

Vor dem abschließenden WM-Gruppenspiel Kanadas gegen die Schweiz in Vancouver sorgte der Nationalspieler Ismael Koné für emotionale Szenen: Sechs Tage nach seiner schweren Verletzung kehrte der 24-Jährige im Rollstuhl ins Stadion zurück und wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

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Koné hatte sich zuvor beim 6:0-Sieg gegen Katar bei einem Foul des Gegenspielers Assim Madibo das Bein gebrochen. Der Vorfall war für alle Beteiligten ein Schock: Laut Kanadas Trainer Jesse Marsch war das Brechen des Knochens bis zur Auswechselbank deutlich zu hören. Die Mitspieler reagierten umgehend, eilten dem schmerzverzerrten Mittelfeldakteur zur Hilfe und bildeten einen Sichtschutzkreis um ihn. Auch Kapitän Stephen Eustáquio, der als Erster zur Stelle war, erkannte sofort die katastrophale Schwere der Verletzung.

Fällt nun für lange Zeit aus

Anschließend wurde Koné in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er im Beisein seiner Familie operiert wurde. Er wird der Mannschaft nun für lange Zeit fehlen; seinen Platz in der Startelf gegen die Schweiz übernahm Nathan Saliba. Der Ausfall wiegt für Kanada sowohl sportlich als auch menschlich enorm schwer. Trainer Marsch bezeichnete den Profi des italienischen Clubs US Sassuolo als das "Herz der Mannschaft", das auf dem Platz einzigartige Dinge vollbringen könne. Dennoch bleibt Koné, dem Marsch trotz des bitteren Rückschlags eine große Zukunft prophezeit, weiterhin fest in das Team integriert. Der bewegende Auftritt im Rollstuhl unterstrich nun den großen Zusammenhalt der kanadischen Auswahl und die enorme Wertschätzung für ihren verletzten Star.