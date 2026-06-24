Döner-Hammer um DFB-Star Undav

Ganz Deutschland spricht über Deniz Undav – und in Stuttgart klingeln deswegen sogar die Kassen. Oder besser gesagt: Sie bleiben geschlossen!

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Der DFB-Stürmer sorgt bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur auf dem Platz für Furore, sondern auch in seinem Lieblings-Dönerladen. Denn immer wenn Undav für Deutschland trifft, dürfen sich die Fans auf eine ganz besondere Belohnung freuen.

Der Grund: Der VfB-Star ist derzeit kaum zu stoppen. Drei Tore und zwei Assists in gerade einmal 56 Einsatzminuten machen den 29-Jährigen zu einem der effektivsten Spieler des gesamten Turniers. Obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn bislang meist als Joker brachte, liefert Undav ab wie ein Stammspieler.

Undav-Döner mit extra viel Scharf

Der Hype um den Angreifer ist inzwischen sogar im "Kebaphaus am Feuersee" in Stuttgart angekommen. Dort hat Besitzer Ali Abdi eine außergewöhnliche Aktion ins Leben gerufen: Jedes Mal, wenn Undav in einem Deutschland-Spiel trifft, dürfen sich die Gäste über einen Gratis-Döner freuen.

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"Deniz mag unseren Döner. Er isst mit viel Scharf. Mindestens drei Löffel, damit alles bedeckt ist. Jeder Kunde, der bei uns im Lokal ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns spendiert", erklärt Abdi. Da die WM-Partien meist spät am Abend angepfiffen werden, erhalten die Fans allerdings Gutscheine statt eines nächtlichen Döner-Regens.

Undav-Alarm gegen Ecuador?

Die nächste Gelegenheit könnte schon am Donnerstag (22 Uhr/live auf ORF 1) kommen. Dann trifft Deutschland im letzten Gruppenspiel auf Ecuador. Der Gruppensieg ist bereits fix, weshalb vieles darauf hindeutet, dass Nagelsmann seiner zweiten Reihe mehr Einsatzzeit geben wird. Davon könnte vor allem Undav profitieren. Nach seinen starken Joker-Auftritten stehen die Chancen gut, dass der VfB-Torjäger diesmal von Beginn an auflaufen darf.

Die Vorfreude in Stuttgart dürfte jedenfalls groß sein. Denn aktuell spricht vieles dafür, dass Undav seine beeindruckende WM-Serie fortsetzt. Fünf Torbeteiligungen stehen bereits zu Buche – ein Wert, der selbst historische Vergleiche zulässt.

Jetzt winkt sogar Müller-Rekord

Sollte der Angreifer auch gegen Ecuador wieder treffen oder einen Treffer vorbereiten, könnte er sich in einen exklusiven Kreis spielen. Seit 1966 gelang es nur DFB-Legende Gerd Müller, in seinen ersten drei WM-Einsätzen im Schnitt auf mindestens zwei Torbeteiligungen pro Partie zu kommen.