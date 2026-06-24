Frenkie Schinkels
Wird Rangnick zum Tüftel-Professor?
Jetzt brauchen wir tatsächlich nicht nur den Teamchef Ralf Rangnick, sondern auch den Fußball-Professor. Als letzte Mannschaft, die am Sonntag um den Einzug in die K.o.-Runde kämpft, haben wir den Luxus, genau zu wissen, welches Ergebnis für uns das beste wäre. Ich bin gespannt, wie Rangnick seine Spieler auf diese heikle Aufgabe einstellt.
Für Platz 3 mit Kanada oder Schweiz belohnt?
Es könnte die kuriose Situation eintreten, dass wir bei einem Remis gegen Algerien als Gruppen-Zweiter im Sechzehntelfinale auf Spanien krachen. Für eine knappe Niederlage hingegen könnten wir als Dritter mit Kanada oder der Schweiz "belohnt" werden. Alles besser als Spanien (oder auch Valverde und Urugay, was uns als Zweiter auch blühen könnte).
Absichtliche Niederlage ist unvorstellbar
Wobei für mich unvorstellbar ist, dass wir auf WM-Ebene absichtlich verlieren. Da ich unsere Mannschaft über die von Algerien stelle, bin ich überzeugt, dass wir am Sonntag gewinnen können.
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Offensivpower mit Arnie & Chuki von Beginn an
Dazu brauchen wir allerdings mehr Offensivpower als zuletzt – z. B. mit Carney "Chuki" Chukwuemeka und mit Arnautovic von Beginn an. Mit seiner Aufstellung wird uns Ralf Rangnick zeigen, ob er als Teamchef denkt oder als Tüftel-Professor.
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