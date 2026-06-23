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Fjörtoft erzählt Kurioses zu Maradona-Trikot

Maradonas "Hand-Gottes"-Trikot wird versteigert
© Getty
Kaum zu glauben: Unbekannter Gegenspieler verkaufte legendäres "Hand Gottes"-Trikot um Millionen.
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Wie oe24 berichtete, ergatterte der eingewechselte Alexander Prass nach dem 0:2 gegen Argentinien das Trikot von Lionel Messi, dem besten WM-Torschützen aller Zeiten. Wieso gerade Prass? Darüber wurde auch am Dienstag im ServusTV-WM-Studio diskutiert, wobei der ehemalige Norwegen-Teamspieler Jan Åge Fjörtoft eine spannende Anekdote zu Messi-Vorgänger Diego Maradona (starb 2020) erzählte.

Maradona-Trikot um 9,3 Millionen Dollar

Das Trikot, das der argentinische Superstar in Mexiko 1986 beim legendären 2:1-Sieg gegen England (mit legendärem "Hand Gottes"-Tor) getragen hatte, hatte er Gegenspieler Steve Hodge überlassen. "Hodge war der unbekannteste Spieler überhaupt", erinnert sich Fjörtoft. "Was er mit dem Maradona-Trikot gemacht hat? Er hat es um 8 Millionen Euro verkauft!"

Tatsächlich war das legendäre Maradona-Trikot mit der Nummer 10 im Mai 2022 im Londoner Auktionshaus Sotheby's für die Rekordsumme von 9,3 Millionen Dollar (8,8 Mio. Euro) versteigert worden.

Also Alexander Prass: Gut aufpassen auf das wertvolle Messi-Trikot!

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