Messi-Wäsch! Dieser ÖFB-Star macht den großen Fang

Lionel Messi knackt den nächsten Rekord – und ein ÖFB-Star räumt das größte Souvenir des Abends ab!

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Der Fußball-König lieferte in Dallas die nächste Gala ab. Mit einem Doppelpack führte Lionel Messi Argentinien zum 2:0 gegen Österreich und schrieb dabei erneut Geschichte. Die Tore Nummer 17 und 18 bei Weltmeisterschaften machen den Superstar zum WM-Rekordtorschützen.

Sabitzer blitzt ab

Die Fans feierten, die Argentinier jubelten – und mitten im Trubel durfte sich auch ein Österreicher als Gewinner fühlen. Denn nach dem Schlusspfiff begann die große Frage: Wer schnappt sich das begehrteste Trikot der Fußball-Welt?

Auf dem Platz gingen mehrere Stars leer aus. Auch Marcel Sabitzer soll vergeblich auf einen Trikottausch gehofft haben. Messi machte keine Anstalten, sein historisches Dress herzugeben. Verständlich: Schließlich hatte er darin gerade einen weiteren Meilenstein seiner einzigartigen Karriere gesetzt.

Erst Debüt dann Messi-Coup

Doch hinter den Kulissen wartete offenbar die große Überraschung. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, landete die begehrte Messi-Wäsch am Ende bei Alexander Prass. Für den Hoffenheim-Legionär wurde der Abend damit gleich doppelt besonders. Erst feierte der 25-Jährige sein WM-Debüt, dann soll er auch noch das GOAT-Trikot ergattert haben.

Ein Moment, den man wohl nie vergisst! Für zusätzliche Spekulationen sorgte Prass wenig später selbst. In seiner Instagram-Story zeigte er sich mit seiner Freundin – in der Hand ein Argentinien-Trikot. Name und Nummer waren zwar nicht zu erkennen, doch die Botschaft schien eindeutig: Da hat sich jemand einen echten Schatz gesichert.

Ob es tatsächlich das Original-Shirt aus dem Rekordspiel oder ein Ersatztrikot war, bleibt offen. Der Wert des Erinnerungsstücks dürfte für Prass aber ohnehin unbezahlbar sein.

Während Messi den nächsten Eintrag für die Geschichtsbücher lieferte, kann Österreich trotz der Niederlage weiterhin vom Sechzehntelfinale träumen. Mit drei Punkten hat das ÖFB-Team den Aufstieg selbst in der Hand. Gegen Algerien reicht bereits ein Remis, um das Ticket für die K.-o.-Phase zu lösen. Und wer weiß: Vielleicht bringt die Messi-Wäsch ja sogar ein bisschen Glück.