Auf ÖFB wartet Thrillerfinale um Platz 2

Aufstiegsszenarien: Das bedeutet der Algerien-Sieg für das ÖFB-Team.

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Algeriens Sieg macht das Gruppenfinale gegen Österreich zum direkten Duell um Platz zwei. Beide Teams halten vor dem letzten Spieltag bei drei Punkten, Argentinien ist mit sechs Zählern bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Jordanien ist nach der zweiten Niederlage hingegen fix ausgeschieden und kann nicht mehr eingreifen.

Unentschieden reicht

Für das ÖFB-Team ist die Rechnung einfach: Ein Unentschieden gegen Algerien reicht, um als Gruppenzweiter sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Gewinnen die Nordafrikaner, ziehen sie an Österreich vorbei. Rot-Weiß-Rot würde auf Rang drei zurückfallen und müsste darauf hoffen, als einer der acht besten Gruppendritten ebenfalls noch das Sechzehntelfinale zu erreichen. Damit ist das Duell mit Algerien das erste echte Endspiel dieser WM für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick.