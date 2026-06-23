TV
E-Paper
Sport

Fußball-WM

Auf ÖFB wartet Thrillerfinale um Platz 2

David Alaba und Alexander Schlager
© GEPA pictures
Aufstiegsszenarien: Das bedeutet der Algerien-Sieg für das ÖFB-Team.
OE24 auf Google bevorzugen

Algeriens Sieg macht das Gruppenfinale gegen Österreich zum direkten Duell um Platz zwei. Beide Teams halten vor dem letzten Spieltag bei drei Punkten, Argentinien ist mit sechs Zählern bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Jordanien ist nach der zweiten Niederlage hingegen fix ausgeschieden und kann nicht mehr eingreifen.

Auch interessant

"Klares Foulspiel" - Rangnick ärgert sich über VAR

Algerien schlug Jordanien in Österreich-Gruppe

Hinten stark, vorne zu harmlos: Die Analyse zur ÖFB-Pleite

Unentschieden reicht

Für das ÖFB-Team ist die Rechnung einfach: Ein Unentschieden gegen Algerien reicht, um als Gruppenzweiter sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Gewinnen die Nordafrikaner, ziehen sie an Österreich vorbei. Rot-Weiß-Rot würde auf Rang drei zurückfallen und müsste darauf hoffen, als einer der acht besten Gruppendritten ebenfalls noch das Sechzehntelfinale zu erreichen. Damit ist das Duell mit Algerien das erste echte Endspiel dieser WM für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

3:0 - Frankreich trotzt Unwetter

Portugal gegen Usbekistan unter Zugszwang

Kolumbien steht gegen DR Kongo vor K.o.-Runde

"Klares Foulspiel" - Rangnick ärgert sich über VAR

Einen Messi kannst du  nie ganz  ausschalten

Algerien schlug Jordanien in Österreich-Gruppe

Geheimgespräch von ÖFB-Star mit Messi

3:2 - Haaland schießt Norwegen zum Aufstieg

Auf ÖFB wartet Thrillerfinale um Platz 2

Kroatien will Mindestziel gegen Panama