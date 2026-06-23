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WM-Hammer: Bei Platz 2 droht uns Spanien

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Ein spanischer Fußballspieler jubelt nach einem Tor, im Hintergrund Fotografen und Sicherheitskräfte.
© EPA
Durch die bittere Niederlage gegen Argentinien ist davon auszugehen, dass Österreich maximal Platz 2 holen wird. Dabei würde der Gegner, auf den unser Team treffen würde, nämlich Spanien, keineswegs einfacher als Argentinien sein. Bei Platz 3 steht der Nationalelf wieder einen anderer Gegner entgegen.
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Laut einer Rechnung der Plattform "Football Meets Data" trifft Österreich mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,4% in der k.o.-Runde auf Spanien. Das würde bedeuten, dass Österreich gegen Algerien siegt und zweiter der Gruppe wird. Das wäre natürlich das Hammerlos, dass eigentlich niemand will. Auch wenn Spanien gegen Kap Verde schwächelte, setzten sie sich darauf mit einem 4:0 gegen Saudi Arabien durch und scheinen wieder in Form zu kommen.

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Unser wahrscheinlicher Gegner bei Platz 3

Wenn Österreich aber das kommende Spiel gegen Algerien verliert, rutscht das ÖFB-Team auf auf Platz 3 ab. Da das ÖFB-Team dank des 3:1-Auftakts gegen Jordanien eine hervorragende Ausgangslage hat, steigen sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem als einer der besten Gruppendritten auf. Der Clou: Als Gruppendritter würde man Spanien im Sechzehntelfinale komplett aus dem Weg gehen und stattdessen auf einen vermeintlich leichteren Gruppensieger wie z.B. Kanada treffen. Es könnten aber auch Gegner wie Portugal, England, USA oder Belgien drohen.

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