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WM: So stehen Österreichs Chancen für den Aufstieg

Marko Arnautovic
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Durch den Sieg von Algerien gegen Jordanien im 2. Gruppenspiel steht das ÖFB-Team vor einem echten Endspiel um den Aufstieg. Die Rechenmodelle zeigen weiter extrem hohe Chancen für die Mannschaft von Ralf Rangnick.
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Der Sieg von Algerien macht das Gruppenfinale gegen Österreich zu einem direkten Duell um den zweiten Platz in der Tabelle. Argentinien hat sich mit sechs Punkten bereits vorab den ersten Platz gesichert und zieht in das Sechzehntelfinale ein. Jordanien hingegen ist nach der zweiten Niederlage fix ausgeschieden. Sowohl Österreich als auch Algerien halten vor dem letzten Spieltag bei jeweils drei Punkten.

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Für das ÖFB-Team ist die Ausgangslage denkbar gut: Ein Unentschieden im direkten Duell reicht aus, um als Gruppenzweiter sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Selbst eine knappe Niederlage gegen Algerien könnte dem ÖFB-Team reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten aufzusteigen.

So hoch sind die Aufstiegschancen

Die statistische Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen von Österreich liegt aktuell bei beachtlichen 97,5 Prozent, berichtet die Analyse-Plattform "Football Meets Data" via X.

Eine Reihe überraschender Ergebnisse in den anderen Gruppen hat nämlich die erwartete Schwelle für die Qualifikation der drittplatzierten Mannschaften deutlich gesenkt. Demnach reichen drei Punkte und eine Tordifferenz von minus eins mittlerweile zu 96 Prozent für den Einzug in die Runde der Letzten 32.

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