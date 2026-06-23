Fußball-Welt verneigt sich vor Messi

Mit einer geschichtsträchtigen Gala hat Superstar Lionel Messi die argentinische Nationalmannschaft zu einem 2:0-Sieg gegen Österreich geführt. Trotz eines vergebenen Elfmeters kürte sich der Ausnahmespieler mit einem Doppelpack zum alleinigen Rekordtorschützen der WM-Historie. Die internationale Presse überschlägt sich nach dem Kraftakt in Dallas vor Lob.

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Der argentinische Kapitän führte seine Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika zu einem Erfolg über die ÖFB-Auswahl. Lionel Messi erzielte beide Tore des Nachmittags im Stadion von Dallas und steht nun bei insgesamt 18 Treffern in der WM-Geschichte. Damit ist der Angreifer, der kurz vor seinem 39. Geburtstag steht, der alleinige Rekordhalter vor Miroslav Klose. Im Spiel zeigte der Superstar allerdings auch Nerven, als er zu Beginn einen Elfmeter verschoss.

Jubel in seiner Heimat

In seiner Heimat Argentinien wird der Superstar nach der geglückten Machtdemonstration von der Presse frenetisch gefeiert:

"La Nacion": "Eine weitere Meisterleistung der Nummer 10. Lionel Messi war der Star des Nachmittags: Er erzielte beide Tore, machte seinen verschossenen Elfmeter vom Beginn des Spiels vergessen und schrieb erneut Geschichte, indem er als erster Spieler 18 Tore bei Weltmeisterschaften erzielte."

"Clarin": "Lionel Messi, jedes Mal noch ein bisschen mehr Legende. Lionel Messi schrieb erneut Geschichte. Als Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 dringend eine Machtdemonstration brauchte, übernahm der Kapitän die Verantwortung, entschied das Spiel, sicherte die Qualifikation und schrieb ein weiteres goldenes Kapitel seiner Karriere."

"Ole": "Unglaublich, Messi: Das bleibende Vermächtnis des Besten aller Zeiten, nur wenige Stunden vor seinem 39. Geburtstag."

"Diario Popular": "Messi hat gezeigt, dass er ein Mensch ist: Er hat einen Elfmeter verschossen."

"La Capital": "Messis Argentinien: Leo liefert in der magischen Arena von Dallas eine weitere Show ab - die Nationalmannschaft träumt."

Lionel Messi winkt den Fans nach dem WM-Spiel gegen Österreich. © APA/AFP/PAUL ELLIS

"Messi ist jeden Tag eine Ewigkeit"

Presseberichte aus Frankreich:

"Le Parisien": "Ein weitaus schwierigeres Duell für die 'Pulga' (als gegen Algerien), der von der österreichischen Abwehr unter der Führung des Madrilenen David Alaba ins Visier genommen wurde. Doch für Messi ist nichts unmöglich, und die legendäre Nummer 10 war erneut entscheidend und erzielte einen Doppelpack, mit dem er Miroslav Klose endgültig aus den Rekordlisten verdrängte."

"L'Équipe": "Das ist geschafft. Mit fast 39 Jahren hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft hat die Sache mit dem WM-Torrekord schnell geklärt."

Spanien:

"Sport": "Messi ist jeden Tag eine Ewigkeit."

"Marca": "Zum Augenreiben. Schon wieder er. Schon wieder die 10. Schon wieder Lionel Messi, der mit einem magischen Doppelpack weiterhin entschlossen ist, seinem Land den Traum von einem noch nie dagewesenen zweiten Titel nacheinander zu bescheren - auch wenn es noch ein langer Weg ist. Es war eine unbewusste Hommage an die andere 'Nummer 10' und den 'Gott' des argentinischen Fußballs, Diego Maradona, dessen 'Tor des Jahrhunderts' gegen England sich auf den Tag genau zum 40. Mal jährte. Ein schöner Zufall des Fußballs."

England

"Guardian": "Dieser rekordverdächtige Moment war einer für die Ewigkeit. Er ereignete sich auf den Tag genau 40 Jahre, nachdem Diego Maradona England mit seinem berüchtigten Handspiel und einem atemberaubenden Slalom besiegt hatte."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Messi hört nicht auf, erreicht 18 Tore und löst Klose ab. Niemand ist wie er bei Weltmeisterschaften."