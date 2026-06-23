Goldenes Ehrenzeichen für Christian Ludwig Attersee

Der Ausnahmekünstler wurde von Bürgermeister Michael Ludwig geehrt.

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Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig überreichte gestern, Montag, im Roten Salon des Wiener Rathauses das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Prof. Christian Ludwig Attersee. "Mit Christian Ludwig Attersee ehren wir einen der bedeutendsten österreichischen Künstler der Gegenwart, dessen Werk die Kunstlandschaft von Wien bis weit über die Stadtgrenzen hinaus über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat", sagte der Bürgermeister.

Christian Ludwig Attersee, geboren 1940 in Bratislava, kam 1957 zum Studium an die Hochschule für angewandte Kunst nach Wien und schloss dort 1963 sein Diplom für Malerei und Grafik ab. Früh entwickelte er eine unverwechselbare künstlerische Sprache und etablierte sich als eigenständiger österreichischer Protagonist der europäischen Pop Art. "Sein künstlerisches Schaffen verbindet Innovationskraft, Ausdrucksstärke und eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, die Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert hat", so Ludwig.

Christian Ludwig Attersee © APA/ROLAND SCHLAGER

In den 1970er Jahren wurde Attersee zu einer prägenden Figur der "Neuen Österreichischen Malerei", 1984 vertrat er Österreich auf der Biennale in Venedig und von 1992 bis 2009 war er als ordentlicher Professor an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien tätig. Auch im öffentlichen Raum setzte er in Wien markante Akzente, etwa mit dem Fassadenbild "Wetterhändler" in der Mariahilfer Straße oder mit der Gestaltung des Wiener Ringturms..

Attersee wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Österreichischen Staatspreis für Malerei, dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und dem Goldenen Rathausmann. "Mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien wird nun ein Lebenswerk gewürdigt, das Kunst, Lehre und kulturelle Präsenz in Wien in besonderer Weise verbindet", sagte Bürgermeister Ludwig abschließend.