WM-Hammer: So treffen Messi & Ronaldo im Viertelfinale aufeinander

Die Fußball-Welt träumt davon – und Cristiano Ronaldo offenbar auch! Nach seinem historischen Doppelpack beim 5:0-Kantersieg gegen Usbekistan sprach Portugals Superstar über die Möglichkeit eines ganz besonderen WM-Krachers: Ein Duell mit Lionel Messi und Weltmeister Argentinien in der K.-o.-Phase.

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Die Fußball-Welt hält den Atem an! Kommt es bei dieser WM tatsächlich noch zum größten Duell des Jahrhunderts? Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Argentinien gegen Portugal. Weltmeister gegen Ex-Europameister. Zwei Legenden, die den Fußball über fast 20 Jahre geprägt haben wie keine anderen. Und plötzlich ist dieses Mega-Duell keine bloße Fantasie mehr.

Nach seinem Gala-Auftritt beim 5:0-Schützenfest gegen Usbekistan goss Ronaldo höchstpersönlich zusätzlich Öl ins Feuer. Auf ein mögliches Viertelfinale gegen Messi und Argentinien angesprochen, sagte der Stürmer mit einem Grinsen: "Das wäre großartig."

Zusammen 80 – und noch immer Weltklasse

Während Argentinien bereits auf Viertelfinal-Kurs marschiert, sorgt vor allem einer für Begeisterung: Lionel Messi. Der Weltmeister-Kapitän befindet sich in absoluter Topform, erzielte in den ersten beiden WM-Spielen gleich fünf Treffer und schoss damit bislang jedes Argentinien-Tor bei diesem Turnier.

Doch auch Ronaldo hat eindrucksvoll gezeigt, dass man ihn niemals abschreiben darf. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die DR Kongo war der 41-Jährige in seiner Heimat heftig unter Beschuss geraten. Zu langsam, zu eigensinnig, zu wenig Einfluss aufs Spiel – die Kritik fiel ungewöhnlich scharf aus. Vereinzelt wurde sogar darüber diskutiert, ob Portugals Kapitän auf die Bank gehört.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Gegen Usbekistan schlug CR7 mit voller Wucht zurück. Doppelpack, Gala-Vorstellung, 5:0-Sieg! Ronaldo erzielte seine Länderspieltore Nummer 144 und 145, stellte mit nun zehn WM-Treffern einen portugiesischen Rekord auf und verwandelte sich binnen weniger Tage vom Problemfall wieder zum gefeierten Helden. Seine Botschaft an alle Kritiker fiel entsprechend deutlich aus: "Früher oder später schaffe ich es immer." Typisch Ronaldo!

So kommt es zum GOAT-Duell

Doch noch ist der Weg zum ersehnten Traumduell nicht frei. Weil Kolumbien den Kongo mit 1:0 besiegte, liegt Portugal in Gruppe K weiterhin nur auf Rang zwei. Damit steht fest: Ronaldo und seine Teamkollegen müssen das direkte Duell gegen Kolumbien unbedingt gewinnen, wenn sie den Gruppensieg holen wollen.

Denn nur als Gruppenerster bleibt jener Turnierbaum bestehen, der im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit Argentinien führen könnte. Bedeutet: Sollten Portugal und Argentinien danach auch ihre jeweiligen K.-o.-Partien überstehen, wäre es endlich so weit.

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Messi gegen Ronaldo. 39 gegen 41. Ballon d'Or gegen Ballon d'Or. Zwei Superstars. Eine Bühne. Ein Spiel für die Ewigkeit. Das verrückteste daran: Trotz ihrer einzigartigen Karrieren haben Messi und Ronaldo mit ihren Nationalteams noch nie ein Pflichtspiel gegeneinander bestritten.

Nationalteam-Weltpremiere

Lediglich zwei Testspiele gab es bisher – jeder gewann eines. Deshalb könnte diese Weltmeisterschaft tatsächlich Geschichte schreiben. Vielleicht wartet die Fußball-Welt nur noch wenige Tage auf jenes Spiel, das sie seit fast zwei Jahrzehnten sehen will. Jetzt muss er ihn nur noch wahr machen.