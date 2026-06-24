TV
E-Paper
Sport

Schlechte Aussichten

ÖFB-Alarm vor Showdown gegen Algerien

OR
von
Ein österreichischer Fußballer im roten Trikot wirkt enttäuscht und fasst sich an den Kopf.
© GEPA pictures
Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Algerien muss sich unser Team auf besondere Bedingungen einstellen.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf unser Nationalteam wartet zum Gruppen-Abschluss gegen Algerien in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nicht nur wegen des Aufstiegs-Krimis ein brisantes Duell.

Auch interessant

Posch wollte nach Kieferbruch schon heimfliegen

ÖFB-Team regeneriert nach WM-Pleite

Jetzt kommt es zum Finale gegen Algerien

Vor allem die Wetterbedingungen, wie sie von ihrem Quartier im milden Kalifornien nicht gewohnt sind, könnten zur Herausforderung werden. In Kansas City sind auch bei Anpfiff um 21.00 Uhr Ortszeit  noch 28 Grad Celsius vorhergesagt, dazu sind Gewitter möglich. Damit könnte dem Spiel sogar eine Verschiebung drohen, wenn der Aufenthalt im Stadion für Fans zu gefährlich werden würde.

Klimawandel für Teamstars

Das Duell mit Argentinien fand im klimatisierten Dallas Stadium statt. Auch in Santa Clara gegen Jordanien war die Hitze nicht annähernd so groß.

+++ Alle Stories zur WM auf oe24 finden Sie HIER +++

"Ich glaube, dass es schon ein klarer Unterschied werden wird zu den ersten beiden Spielen", meinte Stefan Posch. "Wir haben die letzten Tage in Dallas gemerkt, wie heiß es draußen ist." In Kansas City werde es ähnlich sein. "Es wird auf jeden Fall nochmal ein anderes Spiel mit der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet." Die Österreicher fliegen bereits am Donnerstagnachmittag und damit zwei Tage vor der Partie aus Santa Barbara nach Missouri.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Die ÖFB-Noten: Schlager top, Offensive flop

ÖFB-Alarm vor Showdown gegen Algerien&nbsp;

Hinten stark, vorne zu harmlos: Die Analyse zur ÖFB-Pleite

Darüber ärgerte sich Teamchef Rangnick

Messi-Wäsch! Dieser ÖFB-Star macht den großen Fang

Darum hofft Österreich jetzt auf einen Jordanien-Sieg

Unser Sturm ist ein laues Lüftl

Keiner braucht zweites Gijon

Fjörtoft erzählt Kurioses zu Maradona-Trikot

Posch wollte nach Kieferbruch schon heimfliegen