ÖFB-Alarm vor Showdown gegen Algerien

Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Algerien muss sich unser Team auf besondere Bedingungen einstellen.

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Auf unser Nationalteam wartet zum Gruppen-Abschluss gegen Algerien in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nicht nur wegen des Aufstiegs-Krimis ein brisantes Duell.

Vor allem die Wetterbedingungen, wie sie von ihrem Quartier im milden Kalifornien nicht gewohnt sind, könnten zur Herausforderung werden. In Kansas City sind auch bei Anpfiff um 21.00 Uhr Ortszeit noch 28 Grad Celsius vorhergesagt, dazu sind Gewitter möglich. Damit könnte dem Spiel sogar eine Verschiebung drohen, wenn der Aufenthalt im Stadion für Fans zu gefährlich werden würde.

Klimawandel für Teamstars

Das Duell mit Argentinien fand im klimatisierten Dallas Stadium statt. Auch in Santa Clara gegen Jordanien war die Hitze nicht annähernd so groß.

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"Ich glaube, dass es schon ein klarer Unterschied werden wird zu den ersten beiden Spielen", meinte Stefan Posch. "Wir haben die letzten Tage in Dallas gemerkt, wie heiß es draußen ist." In Kansas City werde es ähnlich sein. "Es wird auf jeden Fall nochmal ein anderes Spiel mit der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet." Die Österreicher fliegen bereits am Donnerstagnachmittag und damit zwei Tage vor der Partie aus Santa Barbara nach Missouri.