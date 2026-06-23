Fressorgie vor dem Anpfiff: SO viel bestellt Österreich

Trotz einer engagierten Leistung verlor Österreich gestern Abend das Duell gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien mit 0:2. Vor dem Bildschirm wurde bei den Fans aber ordentlich aufgetischt.

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Das ÖFB-Team musste sich gestern zwar geschlagen geben, doch beim Essen waren die Fans in Österreich absolut meisterhaft unterwegs. Neue Daten des Lieferdienstes foodora zeigen jetzt nämlich, dass die Bestellungen im ganzen Land um satte 24 Prozent zugenommen haben.

Das stärkste Bestellaufkommen wurde dabei exakt eine Stunde vor dem Spielbeginn um 18 Uhr verzeichnet. Die Fans gaben im Durchschnitt auch um acht Prozent mehr Geld für ihre Bestellungen aus als an vergleichbaren Tagen.

Pizza als klarer Favorit

Besonders ein Klassiker stand gestern ganz hoch im Kurs: Die Bestellungen von Pizza stiegen während des Matches im Vergleich zum Durchschnitt um 41 Prozent an. Damit war die Pizza das meistbestellte Restaurantgericht des Abends.

Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich © Foodora

"Sportgroßereignisse sorgen regelmäßig für besondere Bestellmuster. Viele Menschen verbringen solche Spiele gemeinsam mit Familie oder Freunden zuhause und möchten sich dabei unkompliziert versorgen lassen. Unsere Daten zeigen, dass sich die Fans bereits vor dem Spielbeginn eindecken", erklärt Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich. Hinter der Pizza folgten Burger, Pommes und Chicken Nuggets auf den weiteren Plätzen. Bei den beliebtesten Küchen lag die amerikanische Küche auf Platz eins, gefolgt von Pizza, asiatisch, Burger und international.

Energy Drinks an Spitze

Auch bei den schnellen Lieferungen über den Quick-Commerce-Bereich gab es klare Gewinner. Egal ob am frühen Morgen um 6 Uhr beim Spiel gegen Jordanien oder zum Anpfiff um 19 Uhr gegen Argentinien – Energy Drinks landeten erneut an der Spitze der meistbestellten Produkte. Direkt dahinter reihten sich Cola, Wasser sowie Chips & Snacks ein. Auch Bier, Schokolade, Tiefkühlpizza, Chicken Nuggets, Orangenlimonade und Burger schafften es in die Top 10 dieser Liste.

Wien knapp vor Innsbruck

Beim Bundesländer-Vergleich und dem Bestellaufkommen pro Kopf gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wien hatte am Ende nur ganz knapp die Nase vorne. Die Fans in Innsbruck zeigten sich rund um das Match aber ebenfalls extrem bestellfreudig und landeten auf dem starken zweiten Platz. Auf den weiteren Plätzen im Städte-Ranking folgten schließlich Graz, Linz und Salzburg.