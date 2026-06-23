Hollywood-Klassiker "SUGAR" ab jetzt in Rosenburg

Ein Klassiker voller Verwechslungen, Musik und großer Gefühle: Die Sommernachtskomödie Rosenburg zeigt heuer "SUGAR – Manche mögen’s heiß" als Open-Air-Highlight.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Sommernachtskomödie Rosenburg startet in ihre elfte Saison und setzt dabei auf große Gefühle, Tempo und jede Menge Humor: Mit der turbulenten Bühnenfassung von "SUGAR – Manche mögen’s heiß" wird heuer ein echter Klassiker des Film- und Musicalrepertoires im einzigartigen Ambiente von Schloss Rosenburg auf die Bühne gebracht.

Die Inszenierung basiert auf dem legendären Film "Manche mögen’s heiß" von Billy Wilder und I.A.L. Diamond und erzählt die ebenso chaotische wie charmante Geschichte von Joe und Jerry. Die beiden Musiker geraten auf der Flucht vor der Mafia in ein gefährliches Verwechslungsspiel und verkleiden sich kurzerhand als Frauen, um einer brenzligen Situation zu entkommen. Was als Notlösung beginnt, entwickelt sich schnell zu einem explosiven Mix aus Komödie, Krimi und romantischen Verwicklungen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Girl-Band "Society Syncopators", die durch die beiden verkleideten Männer vor dem Aus gerettet wird. Doch die Tarnung hat Folgen: Zwischen rivalisierenden Gangstern, wachsenden Lügen und einer emotionalen Dreiecksgeschichte wird das Chaos perfekt. Besonders Sugar, ein lebensfrohes Ukulele-Mädchen, sorgt für zusätzliche Herzklopfmomente, ohne zu ahnen, wer sich wirklich hinter den neuen Bandkolleginnen verbirgt.

Ein außergewöhnliches Theatererlebnis unter freiem Himmel

Die Produktion verspricht eine Mischung aus Action, Musik und Comedy, die das Publikum durch überraschende Wendungen und pointierte Dialoge mitreißen soll. Regie und Choreografie gehen auf die ursprüngliche Broadway-Version zurück, die von Gower Champion geprägt wurde. Die Musik stammt von Jule Styne, die Songtexte von Bob Merrill, die deutschsprachige Fassung von Klaus Seiffert.

Ein besonderes Highlight bleibt die charakteristische Rundbühne der Sommernachtskomödie Rosenburg, die aus jeder Perspektive beste Sicht bietet und das Publikum mitten ins Geschehen holt. Die wetterfeste Tribüne sowie exklusive Bühnenlogen sorgen zusätzlich für Komfort und ein außergewöhnliches Theatererlebnis unter freiem Himmel.

Blick auf die Rosenburg mit Zinnen, Turm und Sommernachtskomödie-Zelt im Hintergrund. © Mitglieder THEATERFEST Niederöst

Sommer, Spaß und Spannung im Schloss- Ambiente

Sugar – Manche mögen’s heiß © Mitglieder THEATERFEST Niederösterreich

Auch heuer setzt das Festival auf Nachhaltigkeit: Die Sommernachtskomödie wird nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events organisiert. Klimafreundliche Mobilität, ressourcenschonende Abläufe und Abfallvermeidung stehen dabei ebenso im Fokus wie soziale Teilhabe und bewusste Kommunikation.

Mit "SUGAR – Manche mögen’s heiß" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein sommerlicher Theaterabend voller Tempo, Witz und Romantik und das mitten im historischen Ambiente von Rosenburg.