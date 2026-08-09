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Zwei Verletzte

Auto kracht in Pferdekutsche – Mann mitgeschleift und überrollt

Polizei, Rettung und Feuerwehr stehen nach einem Kutschenunfall bei Fridau an einer Landstraße.
© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe
Ein Auto fuhr in Obergrafendorf (NÖ) in eine Pferdekutsche. Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte.
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Ein Pkw ist Samstagnachmittag in Fridau (Gemeinde Obergrafendorf, Bezirk St. Pölten) mit einer Pferdekutsche kollidiert.

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Eine der beiden Personen auf der Kutsche wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert. Ein Mann wurde von der Kutsche mitgeschleift, als das Pferd davongaloppierte und ihn anschließend überrollte.

Polizisten stehen bei einer Kutsche und einem Pferd auf einem Waldweg nach einem Kutschenunfall.
© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe
Ein Mann steht neben einem braunen Pferd mit Zaumzeug, im Hintergrund dichte Vegetation.
© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe
Zwei Feuerwehrautos mit Blaulicht stehen bei einem Einsatz am Straßenrand in einer Wohngegend.
© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe

Beide Unfallopfer erlitten laut Feuerwehr mittelschwere bis schwere Verletzungen und mussten von Notarzt und Rettungsdienst versorgt werden.

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