Auto kracht in Pferdekutsche – Mann mitgeschleift und überrollt

Ein Auto fuhr in Obergrafendorf (NÖ) in eine Pferdekutsche. Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte.

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Ein Pkw ist Samstagnachmittag in Fridau (Gemeinde Obergrafendorf, Bezirk St. Pölten) mit einer Pferdekutsche kollidiert.

Eine der beiden Personen auf der Kutsche wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert. Ein Mann wurde von der Kutsche mitgeschleift, als das Pferd davongaloppierte und ihn anschließend überrollte.

© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe

© Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafe

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Beide Unfallopfer erlitten laut Feuerwehr mittelschwere bis schwere Verletzungen und mussten von Notarzt und Rettungsdienst versorgt werden.