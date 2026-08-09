STARS in GARS begeisterte

Tosender Applaus, Standing Ovations und beste Sommerstimmung: Mit „STARS in GARS – Unterreiner & Friends" erlebte das Publikum auf der historischen Burg Gars einen wunderbaren Konzertabend, der Oper, Operette, Austro-Pop und Hollywood-Hits vereinte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei Kaiserwetter wurde die Babenbergerburgruine einmal mehr zur stimmungsvollen Kulisse für einen der kulturellen Höhepunkte des heimischen Sommers.

Ein Bogen durch alle Genres

Lidia Baich, Chris Steger, Mariam Battistelli, Katleho Mokhoabane, Hila Fahima, Annely Peebo und Clemens Unterreiner spannten gemeinsam mit Chor und Orchester der Oper BURG GARS einen musikalischen Bogen von Rossini, Beethoven, Gounod, Puccini und Bizet über Lehár, Kálmán und Offenbach bis zu Gershwin, Rainhard Fendrich und Frank Sinatra.

Ein Abend voller Glanz auf der Burg Gars

Unter der musikalischen Leitung von Michał Juraszek entstand ein Abend, der stilistische Grenzen mühelos überwand. Gastgeber KS Clemens Unterreiner eröffnete mit der Arie des Pizarro aus Beethovens „Fidelio" und begeisterte mit der Diamantenarie sowie zahlreichen Duetten.

Höhepunkte reihten sich aneinander

Hila Fahima brillierte mit der Juliette-Arie aus „Roméo et Juliette", Katleho Mokhoabane berührte mit „Dein ist mein ganzes Herz", Mariam Battistelli begeisterte mit dem Musetta-Walzer aus „La Bohème". Lidia Baich überzeugte mit ihrer „Hommage à Strauss", Chris Steger sorgte mit „Zefix" und gemeinsam mit Unterreiner bei „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" für Stimmung. Großen Jubel erntete auch KS Annely Peebo mit der Habanera aus „Carmen". Den Schlusspunkt setzte das gemeinsam interpretierte „Time to Say Goodbye", bevor Unterreiner mit „New York, New York" als Zugabe noch einmal für Begeisterung sorgte.

Musik trifft Solidarität

Der Abend stand auch im Zeichen des Miteinanders: Vor Ort sammelte der Verein HILFSTÖNE Spenden für Menschen in Not. Intendant Clemens Unterreiner zeigte sich bewegt: „STARS in GARS hat einmal mehr bewiesen, welche verbindende Kraft Musik entfalten kann." Er dankte allen Mitwirkenden, dem Orchester, dem Chor sowie dem Publikum und betonte den Stellenwert von Kultur in Niederösterreich.

TV-Ausstrahlung und Ausblick

Das Konzert wird am 23. August 2026 um 20.15 Uhr auf ORF III ausgestrahlt. Die KulturBURG setzt ihre Saison fort: Am 30. August präsentieren Lidia Baich und KS Andreas Schager die musikalische Lesung „Siegfried auf Abwegen", am 27. September lädt Clemens Unterreiner zu einem Liederabend mit Prof. Peter Edelmann, KS Daniela Fally und Alois Mühlbacher.

Fazit: Ein Sommerabend, der zeigte, wie viel Freude Musik schenken kann – und wie schön es ist, wenn Kultur und Nächstenliebe zusammenfinden.