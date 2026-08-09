51-Jähriger mit Quad eingeklemmt

Der Mann soll von der Dümlerhütte talwärts gefahren sein.

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Bei einem Unfall mit seinem Quad ist in der Nacht auf Sonntag in Roßleithen (Bez. Kirchdorf) ein 51-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr bergab auf einem Forstweg, als er aus Unachtsamkeit von der Straße abkam.

Er wurde zwischen einem Baum und seinem Gefährt eingeklemmt und musste mit Hilferufen auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr befreite ihn. Der 51-Jährige kam ins Klinikum Wels, berichtete die Polizei.