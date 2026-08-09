MANN RIEF UM HILFE
51-Jähriger mit Quad eingeklemmt
Bei einem Unfall mit seinem Quad ist in der Nacht auf Sonntag in Roßleithen (Bez. Kirchdorf) ein 51-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr bergab auf einem Forstweg, als er aus Unachtsamkeit von der Straße abkam.
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Er wurde zwischen einem Baum und seinem Gefährt eingeklemmt und musste mit Hilferufen auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr befreite ihn. Der 51-Jährige kam ins Klinikum Wels, berichtete die Polizei.
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