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MANN RIEF UM HILFE

51-Jähriger mit Quad eingeklemmt

Rettungseinsatz
© laumat.at
Der Mann soll von der Dümlerhütte talwärts gefahren sein.
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Bei einem Unfall mit seinem Quad ist in der Nacht auf Sonntag in Roßleithen (Bez. Kirchdorf) ein 51-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr bergab auf einem Forstweg, als er aus Unachtsamkeit von der Straße abkam.

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Er wurde zwischen einem Baum und seinem Gefährt eingeklemmt und musste mit Hilferufen auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr befreite ihn. Der 51-Jährige kam ins Klinikum Wels, berichtete die Polizei.

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