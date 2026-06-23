Nächster Badetoter - Leiche mit Drohne gefunden

Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es am Sonntag einen dritten Badetoten - und zwar im Dürrsee bei Münchendorf. Der Mann starb einen Tag vor seinem 83. Geburtstag.

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Wien, NÖ. Wie berichtet, gab es am Hitze-Sonntag zwei Bade-Dramen in der Bundeshauptstadt im Gänsehäufel: ein 39-jähriger Familienvater, der mit Frau und Kindern im Bad gewesen war, im Bereich des Ostufers in der Alten Donau. Noch am selben Abend ertrank dort ein 23-Jähriger, der von einem Party-Boot ins Wasser gesprungen war und nicht mehr auftauchte. Am selben Tag kam - wie jetzt bekannt wurde - eine dritte Person ums Leben.

Drohnen-Einsatz bei der Suche nach dem Abgängigen in Münchendorf. © FF Münchendorf

Am frühen Abend des Sonntags wurde die Feuerwehr Münchendorf durch die Polizei zu einer Personensuche alarmiert. Ein 82-Jähriger, der am Montag 83 geworden wäre, war seit einiger Zeit in der Nähe des Wassers abgängig.

Was ist passiert? Obduktion angeordnet

Schnell stand ein Großaufgebot der Feuerwehr Münchendorf vor Ort zur Verfügung und unterstützte die Exekutive am und um das Wasser bei der Suche. Kurz darauf waren auch die Spezialisten des Tauchdienstes des Landesfeuerwehrverbandes im Wasser und suchten gezielt das Gebiet ab.

Von der Luft kam schließlich noch zusätzliches Bildmaterial durch die Drohneneinheit der Polizei. Der Vermisste konnte in der Folge leider nur mehr tot geborgen werden. Um die genau Todesursache festzustellen hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet. Derzeuit wird sogar Fremdverschulden nicht ausgeschlossen.