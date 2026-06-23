TV
E-Paper
Österreich

Münchendorf

Nächster Badetoter - Leiche mit Drohne gefunden

Zwei Rettungskräfte auf einem Tretboot, zwei Taucher im Wasser eines Sees bei Münchendorf.
© FF Münchendorf
Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es am Sonntag einen dritten Badetoten - und zwar im Dürrsee bei Münchendorf. Der Mann starb einen Tag vor seinem 83. Geburtstag.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien, NÖ. Wie berichtet, gab es am Hitze-Sonntag zwei Bade-Dramen in der Bundeshauptstadt im Gänsehäufel: ein 39-jähriger Familienvater, der mit Frau und Kindern im Bad gewesen war, im Bereich des Ostufers in der Alten Donau. Noch am selben Abend ertrank dort ein 23-Jähriger, der von einem Party-Boot ins Wasser gesprungen war und nicht mehr auftauchte. Am selben Tag kam - wie jetzt bekannt wurde - eine dritte Person ums Leben.

Auch interessant

Fressorgie vor dem Anpfiff: SO viel bestellt Österreich

Vor Gewitter: Schulklasse mit Heli gerettet

Gasthaus am Bisamberg in Flammen!

Menschen in Rettungswesten stehen auf einer Wiese, eine Drohne fliegt am Himmel.
Drohnen-Einsatz bei der Suche nach dem Abgängigen in Münchendorf. © FF Münchendorf

Am frühen Abend des Sonntags wurde die Feuerwehr Münchendorf durch die Polizei zu einer Personensuche alarmiert. Ein 82-Jähriger, der am Montag 83 geworden wäre, war seit einiger Zeit in der Nähe des Wassers abgängig.

Was ist passiert? Obduktion angeordnet

Schnell stand ein Großaufgebot der Feuerwehr Münchendorf vor Ort zur Verfügung und unterstützte die Exekutive am und um das Wasser bei der Suche. Kurz darauf waren auch die Spezialisten des Tauchdienstes des Landesfeuerwehrverbandes im Wasser und suchten gezielt das Gebiet ab.

Von der Luft kam schließlich noch zusätzliches Bildmaterial durch die Drohneneinheit der Polizei. Der Vermisste konnte in der Folge leider nur mehr tot geborgen werden. Um die genau Todesursache festzustellen hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet. Derzeuit wird sogar Fremdverschulden nicht ausgeschlossen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bauernregel: „Regnet‘s am Johannistag, so regnet es noch..."

Juwelier-Einbruch im Retourgang mit 400 PS

Aus Rache: Wiener (46) fackelt Auto ab

Hitze: 19 Schüler aus Österreich in Lignano kollabiert

Gasthaus am Bisamberg in Flammen!

Auto versenkt - dann Polizisten bespuckt

Vor Gewitter: Schulklasse mit Heli gerettet

Ab Juli fix: Familien erhalten bis zu 240 Euro pro Kind

Nächster Badetoter - Leiche mit Drohne gefunden

Fressorgie vor dem Anpfiff: SO viel bestellt Österreich