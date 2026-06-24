TV
E-Paper
Sport

Höhen & Tiefen

Posch wollte nach Kieferbruch schon heimfliegen

OR
von
Zwei österreichische Fußballspieler im Trainingsoutfit beim Training im Freien.
© GEPA pictures
Stefan Posch kann wieder lächeln. Der ÖFB-Verteidiger hatte vergangene Woche nach dem WM-Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1) ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht.
OE24 auf Google bevorzugen

Wegen seines Kieferbruches war zwischenzeitlich gar das Turnier-Aus befürchtet worden, mithilfe einer Spezialschiene war der Steirer am Montag beim 0:2 gegen Argentinien aber bereits wieder im Einsatz.

Auch interessant

Jetzt kommt es zum Finale gegen Algerien

Unser Sturm ist ein laues Lüftl

Keiner braucht zweites Gijon

"Es hat sich sehr gut entwickelt", erklärte Posch am Dienstag im ÖFB-Camp in Santa Barbara. Die Schwellung sei sehr schnell weggegangen. "Ich habe schon noch Schmerzen, mal mehr, mal weniger", sagte der 29-Jährige. "Aber es ist aushaltbar." Auch das Essen funktioniere schon wieder besser - weil er noch nicht wirklich kauen könne vor allem in Form von Suppe und Pasta.

Maske ohne Sichteinschränkung

Den Bruch hatte sich Posch in der Schlussphase gegen Jordanien bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Odeh Al-Fakhoury zugezogen. Es folgten ereignisreiche Tage. "Es waren emotionale Höhen und Tiefen - von Operation und Nach-Hause-Fliegen bis hin zu: 'Wir schaffen es doch noch irgendwie.'" Am Ende stand der Mainz-Profi rechtzeitig für das Duell mit Lionel Messi und Co. wieder zur Verfügung.

DALLAS, TEXAS - JUNE 22: Stefan Posch #5 of Austria heads the ball during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
© Getty Images

Posch bedankte sich beim gesamten Betreuerstab: "Die haben das alles möglich gemacht." Mehrmals war er bei Spezialisten in Los Angeles - zuerst zur Vermessung, dann zur Anpassung seines Kieferschutzes. "Das Gute ist, dass das Sichtfeld frei ist bei der Maske", schilderte der 54-fache Internationale, der als Rechtsverteidiger im ÖFB-Team derzeit gesetzt ist.

+++ Alle Stories zur WM auf oe24 finden Sie HIER +++

Daher habe sie ihn auch nicht wirklich behindert. "Eine Maske, die das komplette Sichtfeld einschränkt, stört deutlich mehr." Auch das Schwitzen sei kein Problem.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Darum hofft Österreich jetzt auf einen Jordanien-Sieg

Fjörtoft erzählt Kurioses zu Maradona-Trikot

ÖFB-Alarm vor Showdown gegen Algerien&nbsp;

Darüber ärgerte sich Teamchef Rangnick

Die ÖFB-Noten: Schlager top, Offensive flop

Hinten stark, vorne zu harmlos: Die Analyse zur ÖFB-Pleite

Messi-Wäsch! Dieser ÖFB-Star macht den großen Fang

Posch wollte nach Kieferbruch schon heimfliegen

Unser Sturm ist ein laues Lüftl

Keiner braucht zweites Gijon