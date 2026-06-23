Unser Sturm ist ein laues Lüftl

Die Lehren aus dem 0:2 gegen FC Messi - und warum wir es nicht auf einen 3. Gruppenplatz anlegen sollten.

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Teamchef Ralf Rangnick hat es nicht leicht. Nach der Argentinien-Pleite diskutieren jetzt viele, ob seine Aufstellung richtig war. Und wie wir alle wissen, gibt es bei 9 Millionen Teamchefs ebenso viele Meinungen.

Solospitze Gregerl war unser bester Verteidiger

Meine Meinung: Rangnick lag mit Michael Gregoritsch als Solospitze richtig. Aber: Gregerl war mit Abstand unser bester Verteidiger.

Im Ernst: An der Defensive gab es nichts auszusetzen, aber vorne waren wir ein Lüfterl.

"Alpen-Messi" braucht eine Pause

Und genau hier sollte Rangnick den Hebel ansetzen. Mehr Mut und mehr Kreativität sind gegen Algerien der Schlüssel zum Erfolg. Da müsste man auch Carney Chukwuemeka die Chance in der Startelf geben und Romano Schmid eine Pause gönnen. Vom "Alpen-Messi", gegen Jordanien noch gefeierter Torschütze, war im zweiten Spiel kaum was zu sehen.

Viel wird an den Stammtischen auch diskutiert, ob wir überhaupt auf Sieg spielen sollen. Denn: Qualifizieren wir uns als Drittplatzierte für die K.o.-Runde, entgehen wir einem Spanien-Duell.

Ich würde es trotzdem nicht darauf anlegen. Abgesehen davon: Es gibt nichts Besseres als Siege!