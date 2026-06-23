5:0 Portugal mit Statement gegen Usbekistan

Kritisiert, angezählt, abgeschrieben? Nicht mit Cristiano Ronaldo! Der portugiesische Superstar antwortete auf die Diskussionen der vergangenen Tage mit einem Doppelpack und führte Portugal im zweiten Gruppenspiel zu einem souveränen 5:0 gegen Usbekistan. Dabei schrieb der 41-Jährige einmal mehr Fußball-Geschichte.

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Siuuuu! Dopplepacker C7

Die Kritik war laut, der Druck riesig. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo stand Portugal unter Zugzwang. Vor allem Cristiano Ronaldo war ins Visier geraten. Doch der Superstar gab die perfekte Antwort. Schon nach sechs Minuten ließ CR7 Houston beben: João Cancelo setzt sich rechts durch, seine scharfe Hereingabe verwertet Ronaldo per Dropkick – 1:0.

Der legendäre "SIUUUU"-Jubel hallte durchs Stadion. Gleichzeitig schrieb der 41-Jährige Geschichte: Als erster Spieler überhaupt traf er bei sechs WM-Endrunden und ist nach Roger Milla der zweitälteste WM-Torschütze aller Zeiten. Portugal hatte Blut geleckt. Die Selecao schnürte Usbekistan ein und legte nach: Bei einem Freistoß erwarten alle Ronaldo, doch Nuno Mendes überrascht und zirkelt die Kugel in der 17. Minute frech ins Eck – 2:0.

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Dann der Schock: Ganiev hämmert den Ball aus 20 Metern traumhaft in den Winkel. Die Usbeken jubeln, Portugal unter Schock. Doch der VAR nahm den Treffer wegen eines Fouls an Cancelo zurück. Trotzdem wirkte die Elf von Startrainer Cannavaro danach wie verwandelt, trat deutlich mutiger und aggressiver auf.

Mitten in diese starke Phase der "Weißen Wölfe" platzte jedoch wieder Ronaldo rein:Bruno Fernandes schickt seinen Kapitän mit einem Traumpass auf die Reise, CR7 bleibt eiskalt und schiebt den Ball aus spitzem Winkel in die Masche – 3:0 (39.). Doppelpack und nächste Rekord: Ronaldo ist mit nun zehn Treffern alleiniger portugiesischer WM-Torkönig.

Leao schaltet das Licht aus

Der Portugal-Express kannte auch nach dem Seitenwechsel kein Erbarmen. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Usbeken zu, die immer stärker unter Druck gerieten. Das 4:0 in der 60. Minute passte ins Bild: Bruno Fernandes brachte die Ecke scharf herein, João Félix verlängerte spektakulär per Hacke, Khusanov wurde angeschossen und der Ball trudelte ins eigene Netz.

Portugal gegen Usbekistan 1 / 6 © APA/AFP/PAUL ELLIS © GEPA pictures © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Den Schlusspunkt unter die portugiesische Gala setzte schließlich Joker Rafael Leão. Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite verpasste Ronaldo den Ball in der Mitte nur hauchdünn. Hinter ihm lauerte jedoch Leão, der blitzschnell reagierte und die Kugel direkt und unhaltbar ins Kreuzeck jagte. Ein Traumtor zum Abschluss einer portugiesischen Machtdemonstration.