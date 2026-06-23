TV
E-Paper
Sport

Unglaublich

Ronaldo bricht erneut Rekorde!

OR
von
Zwei portugiesische Fußballspieler feiern im roten Trikot nach einem Tor auf dem Spielfeld.
© EPA
Nach dem Horror-Start gegen die DR Kongo (1-1) können Portugal und Ronaldo aufatmen. Schon zur Halbzeit führt man mit 3-0 gegen Usbekistan und Mega-Star Ronaldo bricht mal wieder Rekorde.
OE24 auf Google bevorzugen

Als ersten Treffer des Matches verwandelt der 41-Jährige eine scharfe Hereingabe von Joao Cancelo technisch stark per Drop-Kick und nach dem Freistoßtor von Mendes trifft der Mega-Star erneut. Damit ist Ronaldo der älteste Spieler, der in der WM einen Doppelpack erzielen konnte.

Weitere eingestellte Rekorde

Beim Doppelpack-Rekord hört es aber nicht auf! Ronaldo ist nämlich auch nun der einzige Spieler, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften traf. Außerdem ist er mit seinen zehn Toren nun auch Portugals WM-Toptorschütze und setzt damit ein Statement gegen aktuelle Kritiken, die seine Qualitäten anzweifeln, auch aufgrund seines Alters.

Auch interessant

USA ändern Regel für Iran-Team

Keiner braucht zweites Gijon

Messi-Wäsch! Dieser ÖFB-Star macht den großen Fang

Ob Ronaldo noch weitere Tore erzielt, kann man im LIVE-TICKER nachverfolgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Magisch": Norweger feierten im Wikingerstil

USA ändern Regel für Iran-Team

So stehen Österreichs Chancen für den Aufstieg

Messi-Wäsch! Dieser ÖFB-Star macht den großen Fang

WM-Hammer: Bei Platz 2 Droht uns Spanien

WM: So stehen Österreichs Chancen für den Aufstieg

Fußball-Welt verneigt sich vor Messi

Die große oe24.TV-WM-Show

Ronaldo bricht erneut Rekorde!

Auf ÖFB wartet Thrillerfinale um Platz 2