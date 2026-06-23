Ronaldo bricht erneut Rekorde!

Nach dem Horror-Start gegen die DR Kongo (1-1) können Portugal und Ronaldo aufatmen. Schon zur Halbzeit führt man mit 3-0 gegen Usbekistan und Mega-Star Ronaldo bricht mal wieder Rekorde.

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Als ersten Treffer des Matches verwandelt der 41-Jährige eine scharfe Hereingabe von Joao Cancelo technisch stark per Drop-Kick und nach dem Freistoßtor von Mendes trifft der Mega-Star erneut. Damit ist Ronaldo der älteste Spieler, der in der WM einen Doppelpack erzielen konnte.

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Weitere eingestellte Rekorde

Beim Doppelpack-Rekord hört es aber nicht auf! Ronaldo ist nämlich auch nun der einzige Spieler, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften traf. Außerdem ist er mit seinen zehn Toren nun auch Portugals WM-Toptorschütze und setzt damit ein Statement gegen aktuelle Kritiken, die seine Qualitäten anzweifeln, auch aufgrund seines Alters.

Ob Ronaldo noch weitere Tore erzielt, kann man im LIVE-TICKER nachverfolgen.