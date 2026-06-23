Brasilien-Star vor Pleite?

Wildes Gerücht um einen Fußball-Superstar: Ex-Weltmeister Vampeta behauptet, dass Raphinha trotz Millionen-Gehalt beim FC Barcelona quasi pleite sei. Ein Verwandter schießt nun scharf dagegen.

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Diese Aussagen sorgen für gewaltigen Wirbel. Der brasilianische Weltmeister von 2002, Vampeta (52), behauptet, dass Brasilien-Superstar Raphinha (29) finanzielle und familiäre Probleme hat.

Die Behauptung ist besonders bemerkenswert, weil der Kicker bei Barcelona pro Jahr ca. 17 Mio. Euro verdienen soll. Laut Vampeta soll der Barça-Star auf einen Wechsel nach Saudi-Arabien hoffen. Denn dort könnte er deutlich mehr Kohle kassieren und so seine angeblichen finanziellen Probleme lösen.

Vorwürfe gegen Raphinha im Podcast

Vampeta äußerte sich am Sonntag in einem Interview mit dem Podcast "Red Cast" wie folgt: "Raphinha hat ein ernstes familiäres und auch finanzielles Problem. Er hofft inständig, dass er zu Al-Hilal wechselt, er steckt in dieser schwierigen Lage." Aber wie kommt der Weltmeister, der in seiner Heimat mittlerweile als TV-Experte tätig ist, zu diesen Behauptungen? Vampeta erklärt: "Das ist ein Problem innerhalb der Familie, davon habe ich von Leuten erfahren, die in Barcelona leben."

Cousin kontert via Instagram

Doch in den sozialen Medien kontert ein enger Cousin die Behauptungen scharf und schreibt auf Instagram: "Du wirst diese Lügen erklären müssen, mein Freund." Sollte der Angreifer tatsächlich in die Saudi-Liga wechseln, könnte er deutlich mehr verdienen als aktuell in Barcelona. Berichten zufolge soll er sein aktuelles Gehalt dort vervierfachen können. Wie die spanischen Zeitungen "AS" und "Mundo Deportivo" übereinstimmend berichten, bereiten die Saudi-Spitzenklubs Al-Hilal und Al-Nassr Angebote im Bereich von 80 Mio. Euro vor. Dabei ist das Interesse der Saudis an dem Superstar nicht neu: Bereits vor der Barça-Verpflichtung von Trainer Hansi Flick hatte der Brasilianer öffentlich eingeräumt, einen Wüsten-Wechsel ernsthaft in Betracht gezogen zu haben.