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Aufstellung ist da!

So will Rangnick Argentinien schocken!

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
© GEPA
Ganz Fußball-Österreich hält den Atem an! Um 19 Uhr (live auf ServusTV) steigt der WM-Kracher gegen  Argentinien. Es ist das größte ÖFB-Spiel seit Jahrzehnten. Mit dieser Elf will Rangnick den Weltmeister schocken.
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Fast drei Jahrzehnte hat Österreich auf diesen Moment gewartet. Jetzt wird er noch größer als erträumt! Nach dem erfolgreichen 3:1-WM-Auftakt gegen Jordanien wartet am Montag (ab 19 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) kein Geringerer als Weltmeister Argentinien. In Dallas steigt das größte Spiel einer ganzen ÖFB-Generation.

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Messi gegen Österreich - mehr geht nicht mehr. Der Superstar zeigte schon beim 3:0 gegen Algerien mit einem Hattrick seine Extraklasse und will auch gegen das ÖFB-Team die Schlagzeilen bestimmen. Doch Rangnicks Burschen haben ihre eigenen Pläne. Mit einem Sieg wäre die Tür zur K.o.-Phase weit aufgestoßen, dazu winkt die Tabellenführung in der Hammer-Gruppe. Entsprechend groß war zuletzt die Spannung um die Aufstellung. Vor allem nach dem Kieferbruch von Stefan Posch und den Fragezeichen rund um Kapitän David Alaba. Wer stoppt Messi? Wer hält dem Druck im vielleicht wichtigsten ÖFB-Spiel seit Jahrzehnten stand?

Jetzt gibt es die Antworten. Die Startelf ist da!

Rangnick setzt auf Überraschungen

Ralf Rangnick setzt im WM-Kracher gegen Argentinien auf frische Kräfte und eine gehörige Portion Mut. Im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien baut der Teamchef seine Startelf auf mehreren Positionen um.

Für den verletzten Sasa Kalajdzic darf Michael Gregoritsch von Beginn an ran. Für den Steirer ist es das erste WM-Spiel seiner Karriere in der Startelf. Für eine der spektakulärsten Geschichten sorgt erneut Stefan Posch. Trotz Kieferbruchs steht der Mainz-Profi mit Spezialschiene wieder auf dem Platz und soll auf der rechten Seite Messi & Co. das Leben schwer machen.

Auch im Mittelfeld gibt es eine Überraschung. Paul Wanner rückt neu in die Mannschaft und soll als Spielmacher auf der 10er-Position für die zündenden Ideen sorgen. Dafür verteidigt Konrad Laimer auf der linken Seite. In der Innenverteidigung setzt Rangnick auf das Duo Kevin Danso und David Alaba statt Philipp Lienhart.

Argentinien mit Messi-Turbo

Auf der Gegenseite gibt es dagegen keine Experimente. Weltmeister Argentinien läuft mit seiner stärksten Elf auf. Natürlich mit Superstar Lionel Messi, der beim 3:0 gegen Algerien gleich einen Hattrick schnürte.

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