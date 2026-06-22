Ex-Bayern-Star wird neuer Bullen-Trainer

Das Trainer-Theater bei RB Leipzig ist beendet: Fünf Tage nach dem Aus von Ole Werner steht Martín Demichelis offiziell als Nachfolger fest. Der Ex-Bayern-Star unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

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Der Bundesliga-Klub verkündete am Montag die Verpflichtung von Martín Demichelis als neuem Trainer. Fünf Tage nach dem Rauswurf von Ole Werner unterschreibt der 45-jährige Ex-Bayern-Star ein langfristiges Arbeitspapier.

Möglich macht den Wechsel von RCD Mallorca eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer erklärte: "Mit Martín Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung." Für den Vize-Weltmeister von 2014 bedeutet das Engagement einen Karrieresprung, da er das Team nun auf die Champions League vorbereiten darf. Sein geschätztes Grundgehalt soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Große Pläne in Leipzig

Der neue Coach freut sich auf die kommende Aufgabe in der Bundesliga. "Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen und die sportliche Vision überzeugt. RB Leipzig ist ein ambitionierter Club mit einer klaren Idee, herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich auf höchstem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Herausforderung hat mich gereizt", erklärt der neue Leipzig-Trainer. Zudem fügte er an: "Ich komme mit großem Respekt für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Darauf möchte ich aufbauen und gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weitergehen. Ich möchte eine Mannschaft formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Menschen in Leipzig mit ihrer Leidenschaft begeistert."

Voller Rückhalt von Klopp

Demichelis genießt von Beginn an eine hohe Unterstützung durch Jürgen Klopp. Der "Head of Global Soccer Sport" galt in den vergangenen Monaten als treibende Kraft hinter der Trennung von Ole Werner, zu dem das Verhältnis als unterkühlt galt. Klopp und Demichelis kennen sich bereits gut von gemeinsamen Padel-Tennis-Spielen auf Mallorca. Sportlich überzeugte Demichelis den Funktionär vor allem durch seine Arbeit beim argentinischen Klub River Plate in der Saison 2022/23. Dort ließ er aus einer Viererkette heraus mit intensivem Gegenpressing und schnellen Angriffen agieren. Marcel Schäfer ergänzte abschließend: "Martín verbindet eine klare Spielidee mit hoher Intensität und fachlicher Kompetenz. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse geben und die weitere erfolgreiche Entwicklung des Clubs entscheidend mitgestalten wird."