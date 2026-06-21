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Flucht aus Liverpool

DFB-Star Wirtz vor Blitz-Transfer

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Ein Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft mit der Nummer 17 steht auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
In der Premier League bahnt sich ein spektakulärer Transfer an: Liverpool-Flop Florian Wirtz könnte die Anfield Road nach nur einem Jahr verlassen.
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Florian Wirtz genießt derzeit die Zeit bei der WM mit dem DFB-Team. Nach zwei Siegen kann der Liverpool-Star wieder lachen. Denn die abgelaufene Saison an der Anfield Road brachte nicht den gewünschten Erfolg, weder für den Spieler noch für die Fans.

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Der 23-jährige Offensiv-Star kam vor einem Jahr für kolportierte 120 Millionen Euro von Leverkusen zu den "Reds", konnte in seiner ersten Saison in der Premier League allerdings nur fünf Tore und vier Assists erzielen.

Vor kurzem gab er offen und ehrlich zu, dass er mit der harten Spielweise auf der Insel anfangs überfordert war. "In Leverkusen hatte ich Zeit, wenn ich an den Ball kam. Wenn man sich in der Premier League kurz Zeit lässt, stehen drei Spieler vor dir und machen Druck", zeigte er sich selbstkritisch.

Abgang nach Slot-Aus?

In Liverpool steht der "Transfer-Flop" stark unter Druck. Die Verantwortlichen wollen Schadensbegrenzung betreiben und den Transfer-Verlust so gering wie möglich halten. Noch dazu gab man erst vor wenigen Tagen  ein Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande ab, der Wirtz in der Offensive ersetzen könnte.

Noch dazu wurde Coach Arne Slot nach Saisonende entlassen. Stattdessen übernimmt nun Andoni Iraola für den Niederländer. Das Kapitel Liverpool könnte für Wirtz nun allerdings nach nur einem Jahr wieder beendet sein.

Wie mehrere britische Medien berichten, könnte Wirtz direkt nach der WM innerhalb der Premier League wechseln. Denn der FC Chelsea mit Neo-Coach Xabi Alonso soll Interesse an dem Deutschen haben.

Wirtz & Alonso bald wiedervereint?

Damit wären Wirtz und Alonso wieder vereint, die sich aus der gemeinsamen Erfolgszeit in Leverkusen kennen und gemeinsam sensationell den Bundesliga-Titel erringen konnten. Mit Wirtz möchte Alonso auch Chelsea wieder an die Spitze der Premier League führen.

MAINZ, GERMANY - MAY 17: Head coach Xabi Alonso of Leverkusen gives Florian Wirtzi a hug after the Bundesliga match between 1. FSV Mainz 05 and Bayer 04 Leverkusen at MEWA Arena on May 17, 2025 in Mainz, Germany. (Photo by Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images)
© Bayer 04 Leverkusen via Getty Im

Nach zwei Trainer-Entlassungen in der abgelaufenen Saison verpassten die "Blues" das internationale Geschäft. So könnte sich das Erfolgs-Duo voll und ganz auf den Titel-Coup in der Premier League konzentrieren.

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