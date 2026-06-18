Liverpool mit 100-Millionen-Angebot für Bundesliga-Star

Das Transferkarussell nimmt immer mehr Fahrt auf, die Premier-League-Giganten gehen wieder auf die Jagd nach neuen Superstars, doch ein Verein hat ein Mega-Angebot umgehend abgelehnt.

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Der erste Spieltag der WM ist gerade erst zu Ende gegangen und schon beginnt der große Transfer-Wahnsinn in Europa. Die internationalen Top-Klubs basteln an den Mannschaften für die neue Saison und wollen im idealfall mit dem Schlusspfiff des Endspiels in New York Klarheit haben, wer nächstes Jahr in ihren Reihen steht.

Vor allem die vergleichsweise günstigen Bundesliga-Stars stehen in England stets hoch im Kurs. So hat der FC Liverpool mit Neo-Coach Andoni Iraola bereits ein offizielles Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro abgegeben.

Leipzig-Star begehrt

Der auserkorene Wunschspieler ist Ausnahmetalent Yan Diomande von RB Leipzig. Doch die Bullen zögerten nicht lange und reagierten auf den Versuch der Reds ihren Superstar an die Anfield Road zu locken.

Ivory Coast's forward #11 Yan Diomande reacts after failing to score during the 2026 World Cup Group E football match between Ivory Coast and Ecuador at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) © APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Das Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro mit einem Bonus von 10 Millionen Euro war RB für den Ivorer viel zu wenig. Denn der Plan ist klar: Der Ivorer soll noch ein weiteres Jahr als Bulle auflaufen und möchte dem Angreifer den Verbleib auch mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung schmackhaft machen.

Doch der Poker ist nun offiziell eröffnet. Auch wenn das erste Angebot abgelehnt wurde, Liverpool wird sicher nicht aufgeben und weiter versuchen den Wunschspieler nach England zu holen.