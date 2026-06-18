Alle Bayern-Fotos gelöscht! Real plant Olise-Hammer

Plötzlich ist alles weg! Michael Olise hat auf Instagram sämtliche Fotos aus seiner Bayern-Zeit gelöscht. Keine Jubelbilder, keine Titel-Momente, kein rotes Trikot. Übrig geblieben sind nur aktuelle Aufnahmen von der Weltmeisterschaft mit Frankreich. Zufall? Vielleicht. Doch die Aktion sorgt ausgerechnet jetzt für neue Spekulationen.

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Denn laut der spanischen Sportzeitung AS hat Real Madrid den Bayern-Star weiterhin fest im Visier. Demnach zählen sowohl Präsident Florentino Pérez als auch Trainer José Mourinho zu den größten Befürwortern eines Transfers. Und die Summen, die in Madrid kursieren, haben es in sich.

Alle Bayern-Fotos gelöscht

Wie AS berichtet, wäre Real bereit, mindestens 150 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler zu zahlen. Intern soll sogar über ein Angebot in Höhe von rund 200 Millionen Euro nachgedacht werden. Ein Transfer in dieser Größenordnung würde zu den spektakulärsten Deals der Fußball-Geschichte zählen.

Besonders brisant: Die Gerüchte fallen genau in die Zeit von Olises auffälliger Instagram-Aktion. Natürlich muss das nichts bedeuten. Allerdings erinnert die Situation an das Jahr 2023, als Olise bereits als Spieler von Crystal Palace sämtliche Inhalte von seinem Profil löschte und damit Wechselspekulationen auslöste. Wenig später verließ er den Klub – wenn auch erst ein Jahr später in Richtung FC Bayern.

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Trotz der anhaltenden Gerüchte bleibt die Haltung des Rekordmeisters eindeutig. Bayern-Präsident Herbert Hainer machte zuletzt unmissverständlich klar, dass der Verein nicht über einen Verkauf nachdenkt. Olise gilt als Schlüsselspieler für die Zukunft und als eines der neuen Gesichter des Klubs.

Unverkäuflich! Bayern plant Gegenschlag

Doch Real scheint nicht lockerzulassen. Nach Informationen von AS-Chefredakteur José Félix Díaz sollen die Königlichen zuletzt sogar Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten.

Die Bayern arbeiten derweil an ihrem Gegenplan. Wie die französische Sportzeitung L'Équipe berichtet, sollen nach der Weltmeisterschaft Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beginnen – obwohl Olises Vertrag noch bis 2029 läuft. Demnach könnte der 24-Jährige künftig sogar in die höchste Gehaltsklasse des Vereins aufsteigen.

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Sportlich spricht aktuell ohnehin alles für München. Nach seiner starken Double-Saison beim FC Bayern glänzt Olise auch bei der Weltmeisterschaft für Frankreich. Beim 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal bereitete er zwei Treffer vor und wurde anschließend zum Spieler des Spiels gewählt.

Fest steht: Real Madrid träumt vom nächsten Galáctico, Bayern will seinen Superstar unbedingt halten. Die gelöschten Fotos haben die Spekulationen jedenfalls neu entfacht. Solange Olise auf dem Platz weiter zaubert und Real von einem Mega-Transfer träumt, dürfte dieses Thema die Fußball-Welt noch eine ganze Weile beschäftigen.