Großeinsatz in Wien: Hausdach geht in Flammen auf

Ein heftiger Dachbrand in Wien hat in der Nacht einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen der enormen Brandintensität wurde Alarmstufe 3 ausgerufen und zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden.

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In der Nacht auf Donnerstag wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem schweren Dachbrand im 20. Wiener Gemeindebezirk alarmiert.

© Feuerwehr Stadt Wien

Weil das Feuer eine enorme Brandintensität aufwies, entschied die Einsatzleitung, alle Bewohner der betroffenen Stiegen vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Das betroffene Gebäude befindet sich derzeit in einer Generalsanierung, was die Löscharbeiten vor Ort zusätzlich beeinflusste.

Massiver Einsatz der Feuerwehr

Für die Brandbekämpfung startete rasch ein umfassender Angriff der Löschmannschaften. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit mehreren Wasserwerfern über Drehleitern sowie über eine Teleskopmastbühne, um die Intensität des Feuers möglichst rasch zu brechen. Weitere Löschleitungen wurden von den Feuerwehrleuten über die Stiegenhäuser sowie über ein bereits vorhandenes Baugerüst direkt in das brennende Dach vorgenommen.

© Feuerwehr Stadt Wien

Übergreifen erfolgreich verhindert

Durch die schnell gesetzten Maßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stiegen sowie auf die umliegenden Nachbargebäude erfolgreich verhindert werden. Diese Häuser waren wegen eines erheblichen Funkenfluges besonders stark gefährdet. Um die Löschwasserversorgung vor Ort lückenlos sicherzustellen, setzten die Einsatzkräfte unter anderem spezielle Großtanklöschfahrzeuge ein.

Betreuung für 85 Bewohner

Insgesamt mussten 85 Personen von der Berufsrettung Wien in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut werden. Hospitalisiert wurde glücklicherweise niemand. Neben den Rettungskräften waren auch das Mobile Einsatzteam von Wiener Wohnen sowie die Gruppe Sofortmaßnahmen vor Ort, um die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu unterstützen. Die genaue Ursache für den Ausbruch des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.