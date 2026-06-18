Biker crasht in der Wachau in Wildschwein

Zur heftigen wie unerwarteten Begegnung mit schwerwiegenden Folgen für Mensch und Tier kam es in Weißenkirchen - mitten in der Nacht.

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NÖ. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Motorradfahrer am späten Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der B3 in Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems) nach der Kollision mit einem Wildschwein gestürzt und schwer verletzt. Das Tier soll plötzlich auf die Straße gelaufen sein - und ist dort auch nach dem Crash verendet. "Christophorus 2" flog den 54-jährigen Biker aus dem Bezirk Krems, der wohl am Heimweg gewesen war, ins Universitätsklinikum St. Pölten.

Zweiter Motorradfahrer landete im Spital

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein Biker in Trattenbach (Bezirk Neunkirchen): Der 69-Jährige aus dem Bezirk Mattersburg war aus vorerst unbekannter Ursache am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr rechts von der L175 abgekommen, touchierte einen Baum und stürzte samt Motorrad über eine steil abfallende Böschung in einen Wald. Eine nachkommende Motorradfahrerin verständigte die Einsatzkräfte. Der Burgenländer wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 16" in die Klinik Oberwart transportiert.