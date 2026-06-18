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Strom-Chaos in Wien: Straßenbahnen fahren nicht mehr

Trams at the Staatsoper (State Opera) - Vienna, Austria
© Getty Images
Eine massive Stromstörung im Wiener Bezirk Floridsdorf sorgt am Donnerstag für ein großes Chaos im Frühverkehr. Zahlreiche Straßenbahnlinien der Wiener Linien können nicht wie gewohnt fahren.
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Die umfangreiche Stromstörung im Bereich des Franz-Jonas-Platzes beeinträchtigt den Straßenbahnverkehr in Floridsdorf und der Donaustadt massiv.

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Betroffene Fahrgäste müssen mit Ausfällen, Kurzführungen und spürbar längeren Wartezeiten rechnen. Nach derzeitigem Stand soll das Problem bei der Straßenbahn voraussichtlich bis Donnerstag um 9:30 Uhr behoben sein, wobei aktuell noch völlig unklar ist, ob dieser Zeitplan tatsächlich hält.

Stromstörung trifft viele Linien

Das Öffi-Netz ist im Norden Wiens empfindlich getroffen und fordert Geduld von den Pendlern. Die Linie 25 fährt derzeit nur zwischen den Stationen Aspern, Oberdorfstraße und Kagran U. Bei der Linie 26 gibt es aktuell überhaupt keinen Verkehr zwischen der Nordbrücke und der Zanggasse. Auch Fahrgäste der Linie 27 müssen sich umstellen, da diese nicht zwischen der Nordbrücke und der Berresgasse unterwegs ist. Die Linie 30 verkehrt derweilen nur verkürzt zwischen Stammersdorf und dem Floridsdorfer Markt.

Wiener Linien empfehlen Ausweichen

Noch schwerer hat es die Linie 31 erwischt. Hier ist der Betrieb zwischen dem Floridsdorfer Markt und dem Friedrich-Engels-Platz vorübergehend komplett unmöglich. Um die Ausfälle und Verzögerungen zu überbrücken, wird empfohlen, großräumig auszuweichen. Als Alternativen schlagen die Wiener Linien den Fahrgästen vor, auf die U-Bahn-Linien U1, U2 und U6 umzusteigen oder die Buslinien 24A, 26A, 29A, 29B sowie 32A zu nutzen.

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