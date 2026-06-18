Hitze-Gewitter kommen: Experte warnt

Ein Hochdruckgebiet bringt extreme Hitze nach Österreich, doch die feuchte Luft sorgt im ganzen Land für eine steigende Gefahr von heftigen Unwettern.

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Der Alpenraum liegt am Donnerstag unter Hochdruckeinfluss. Laut der Unwetterzentrale (uwz.at) dreht die Höhenströmung zum Wochenende hin von Nordwest zunehmend auf Südwest, wodurch die Temperaturen weiter ansteigen.

Der Donnerstag startet zunächst mit Sonnenschein, besonders im Osten ziehen aber ein paar Wolkenfelder mit letzten Tropfen durch. Im Tagesverlauf bilden sich über den Bergen Quellwolken, und vor allem im südlichen Bergland gehen einzelne, kräftige Wärmegewitter nieder. Weitgehend trocken bleibt es im Flachland des Nordens und Ostens sowie in den Tälern der westlichen Bundesländer. Bei Temperaturen von 26 bis 32 Grad wird die Luft ausgesprochen schwül.

Sonne und lokale Gewitter

Am Freitag dominiert in weiten Landesteilen der Sonnenschein, auch wenn sich im Süden anfangs einige Restwolken oder Nebelfelder halten. Im Tagesverlauf bilden sich über dem Berg- und Hügelland Quellwolken. Aus diesen entwickeln sich im Westen sowie generell im Bergland lokale Hitzegewitter, meistens bleibt es aber trocken. Die Gewitterneigung geht hier am Freitag vorübergehend zurück. Bei schwachem bis mäßigem, auf Südost drehendem Wind klettern die Werte auf 28 bis 34 Grad. Am Wochenende ist dann im ganzen Land teils große Hitze zu erwarten.

Samstag bringt extreme Hitze

Der Samstag beginnt oft sonnig, nur in den Nordalpen gibt es stellenweise Restbewölkung. Ab dem Mittag bilden sich ausgehend vom Bergland sowie im Waldviertel einige, teils kräftige Wärmegewitter. Örtlich besteht dabei Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Mit Werten von 30 bis 36 Grad wird es noch etwas heißer. In dieser energiereichen Luftmasse sorgt die Hitze ab den Nachmittagsstunden besonders im Bergland für unwetterartige Entwicklungen, da die Wärmegewitter hier sehr heftig ausfallen können.

Sturmböen am Sonntag erwartet

Der Sonntag hat ebenfalls einige Sonnenstunden zu bieten. Allerdings ziehen von der Früh weg lokal gewittrige Schauer durch. Am Nachmittag ist erneut mit heftigen Gewittern samt Sturmböen zu rechnen. Abseits der Unwetter weht meist nur ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Bei Höchstwerten zwischen 27 und 34 Grad bleibt die Luft für alle im Land drückend schwül.