Konsumfreier Raum
Junge stürmen altes "Mex": Disco wird zum Freizeittreff
Wo früher Lichter blitzten und Bässe durch die Nacht dröhnten, entsteht jetzt ein Ort, an dem junge Menschen einfach sie selbst sein können. Die alte Disco "Mex", die rund zehn Jahre leer stand, wurde zum neuen Jugendzentrum des Teams JLW Streetwork Böheimkirchen umgebaut. Statt Drinks und Tanzfläche gibt’s nun Gemütlichkeit pur – bewusst konsumfrei, damit Jugendliche ohne jeglichen Druck zusammenkommen können.
Dabei haben die Räumlichkeiten schon einiges hinter sich: Erst Kino, dann Gasthaus, später Disco – und jetzt ein Treffpunkt für die nächste Generation. Einige Erinnerungen an wilde Nächte bleiben trotzdem erhalten: So ist die frühere Bar heute eine Küche. Genau diese Mischung aus Alt und Neu verleiht dem Zentrum seinen besonderen Charme. Die offizielle Eröffnungsfeier steigt am Dienstag – und mit ihr ein Neustart für einen Ort, der Böheimkirchen lange geprägt hat.
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