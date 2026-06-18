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Torten-Diplomatie

EU-Gipfel: Kanzler Stocker rückt mit Sachertorten an

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas
© APA/AFP/BELGA/BENOIT DOPPAGNE
Stocker schenkte EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas und Bulgariens Regierungschef Rumen Radew jeweils eine Sachertorte.
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Kulinarik ist seit jeher wichtiger Bestandteil österreichischer Diplomatie. Ganz in dem Sinne ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag nicht mit leeren Händen zum Treffen der EU-Staats- und Regierungsspitzen in Brüssel gereist. Wie das Nachrichtenportal Politico meldete und der APA bestätigt wurde, ist Stocker mit zwei Sachertorten angereist - eine für den bulgarischen Premier Rumen Radew und eine für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Beide haben am heutigen Donnerstag Geburtstag.

Stocker überreichte Kallas eine Sachertorte zu ihrem Geburtstag.
Stocker überreichte Kallas eine Sachertorte zu ihrem Geburtstag. © APA/AFP/BELGA/BENOIT DOPPAGNE

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