EU-Gipfel: Kanzler Stocker rückt mit Sachertorten an

Stocker schenkte EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas und Bulgariens Regierungschef Rumen Radew jeweils eine Sachertorte.

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Kulinarik ist seit jeher wichtiger Bestandteil österreichischer Diplomatie. Ganz in dem Sinne ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag nicht mit leeren Händen zum Treffen der EU-Staats- und Regierungsspitzen in Brüssel gereist. Wie das Nachrichtenportal Politico meldete und der APA bestätigt wurde, ist Stocker mit zwei Sachertorten angereist - eine für den bulgarischen Premier Rumen Radew und eine für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Beide haben am heutigen Donnerstag Geburtstag.

Stocker überreichte Kallas eine Sachertorte zu ihrem Geburtstag. © APA/AFP/BELGA/BENOIT DOPPAGNE

Die liberale Politikerin aus Estland wird 49. Der prorussische bulgarische Ex-Präsident Rumen Radew, der erstmals in neuer Funktion beim EU-Gipfel dabei ist, feiert seinen 63. Geburtstag.