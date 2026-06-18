Torten-Diplomatie
EU-Gipfel: Kanzler Stocker rückt mit Sachertorten an
Kulinarik ist seit jeher wichtiger Bestandteil österreichischer Diplomatie. Ganz in dem Sinne ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag nicht mit leeren Händen zum Treffen der EU-Staats- und Regierungsspitzen in Brüssel gereist. Wie das Nachrichtenportal Politico meldete und der APA bestätigt wurde, ist Stocker mit zwei Sachertorten angereist - eine für den bulgarischen Premier Rumen Radew und eine für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Beide haben am heutigen Donnerstag Geburtstag.
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Die liberale Politikerin aus Estland wird 49. Der prorussische bulgarische Ex-Präsident Rumen Radew, der erstmals in neuer Funktion beim EU-Gipfel dabei ist, feiert seinen 63. Geburtstag.
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