Babler-Fettnäpfchen: Grinse-Foto nach Trauer-Posting

Pietätlos oder einfach nur ungeschickt: Vizekanzler Andreas Babler sorgt auf Instagram mit seinem Posting zum Tod von Star-Autorin Monika Helfer für Aufregung.

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Es hätte ein würdevoller Abschied im Netz sein sollen. SPÖ-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler meldete sich auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort, um der verunglückten Vorarlberger Star-Autorin Monika Helfer zu gedenken. "Ich bin tief bestürzt vom Tod von Monika Helfer", schrieb Babler und drückte Ehemann Michael Köhlmeier sein Beileid aus.

Zuerst die Beileids-Bekundung...

Eine Geste, mit der er der großen Literatin Respekt zollte. Doch was nur kurze Zeit später in der Instagram-Story des Vizekanzlers auftauchte, sorgte bei vielen Usern für Empörung!

Bablers 1. Posting © Instagram/ andi_babler

... dann Grinse-Posting vom Urlaub

Wer durch die Stories des SPÖ-Chefs swipte, kam nämlich vom Trauer-Posting direkt auf ein Grinse-Foto am Bodensee. Über beide Wangen strahlend posiert Babler mit seiner Frau Karin im romantischen Abendlicht. Dazu die Worte: "Kraft tanken bei Sonnenuntergang am Bodensee. Grüße von Karin und mir." Ein Kontrast, der heftiger kaum sein könnte!

Bablers 2. Posting © Instagram/ andi_babler

Auf Social Media sorgt diese Posting-Abfolge für gewaltiges Kopfschütteln. Nach der öffentlichen Trauer im nächsten Augenblick ein grinsendes Urlaubs-Selfie zu posten, empfinden viele User als pietätlos.