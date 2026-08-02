Jetzt Lostag für insgesamt 13 ORF-Top-Jobs

Pig übermittelt Stiftungsrat die finale Liste - Entscheidung fällt am 11. August im Stiftungsrat

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Nach der Wahl von Clemens Pig zum neuen ORF-Generaldirektor wird es ab Montag so richtig spannend. Wenn alles gut geht, wird Pig dem Stiftungsrat seine ultimative Besetzungsliste für drei Top-Jobs übermitteln.

Pig hatte die Qual der Wahl: Nicht weniger als 105 Personen haben sich für einen oder mehrere der Direktionsposten beworben. Manche reichten Bewerbungen für mehrere der 13 Top-Jobs ein, womit in Summe 142 Bewerbungen vorlagen.

Jetzt ist jedenfalls der Stiftungsrat am Zug, der am 11. August entscheiden wird.

Und wer wird's? Darauf wird ein großes Geheimnis gemacht. Offenbar einigermaßen fix ist, dass der jetzige Technik-Direktor Harald Kräuter im Amt bleibt. Als kaufmännischer Direktor wird der Medien-Profi Matthias Settele gehandelt. Als Programm-Chefin wird Chefredakteurin des Landesstudios Vorarlberg, Angelika Simma-Wallinger, gehandelt. Und: Aussichtsreichste Kandidatin für den Bereich "Audience and Brands" ist Eva Reiter-Kluger, die die erfolgreiche ORF-Streamingplattform ORF ON leitet. Auch Magazinchefin Lisa Totzauer hat sich beworben.