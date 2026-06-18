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Critical Mass

Nackt durch Wien: Rad-Demo sorgt wieder für Hingucker

Critical Mass Vienna Naked Bike Ride.
© Facebook/Critical Mass in Wien
Mit Musik, bunten Farben und möglichst wenig Kleidung rollt am Freitag wieder der Naked Bike Ride durch Wien.
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Jahr für Jahr zieht die Rad-Demonstration "Critical Mass Vienna Naked Bike Ride" mit Hunderten Teilnehmern durch die Bundeshauptstadt, und auch diesmal wollen die Organisatoren ein sichtbares Zeichen für mehr Platz und Sicherheit im Radverkehr setzen - und zwar mit möglichst viel nackter Haut. Der Startschuss fällt am Freitag, den 19. Juni, um 17:30 Uhr am Schwarzenbergplatz. Von dort aus geht es in Richtung Neue Donau, wo sich die bunten nackten Massen dann ins Wasser stürzen und weiter feiern.

Critical Mass Vienna Naked Bike Ride.
Critical Mass Vienna Naked Bike Ride. © Facebook/Critical Mass in Wien

Der Naked Bike Ride versteht sich nicht als reine Party auf zwei Rädern. Die Teilnehmer wollen auf die Gefahren aufmerksam machen, denen Radfahrer und Fußgänger tagtäglich im Straßenverkehr ausgesetzt sind - ebenso wie auf die starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Das Motto lautet dabei: so wenig Gewand wie möglich, aber nur so viel, wie sich jeder selbst zutraut. Spanner sind ausdrücklich nicht willkommen.

Veranstalter ist die Critical Mass, die seit 2006 einmal im Monat durch Wien rollt. Ebenso lange gibt es in Wien den Naked Bike Ride, der traditionell jeden Sommer stattfindet. Und auch heuer wollen die Teilnehmer wieder zeigen, dass das Thema Verkehrswende richtig Spaß machen kann. (Nikolai Uzelac)

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