Böser Ronaldo-Patzer im ORF

Böser Patzer im ORF! Vor Portugals enttäuschendem 1:1 gegen den Kongo leistete sich der Rundfunk einen Ronaldo-Ausrutscher.

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Der Superstar startete mit einem 1:1 gegen die Afrikaner in die WM - durchaus eine Enttäuschung für Portugal.

Im ORF wurde Ronaldo vor der Partie trotzdem abgefeiert. Helge Payer stellte seine Statistiken vor: 6. WM-Teilnahme, 22 WM-Spiele, 8 WM-Tore...

Und: Beste WM: Vierter Platz 2026! Eine kühne Prognose oder nur ein Fehler in der Grafik. Wir erinnern uns: Portugal wurde bei der WM 2006 in Deutschland Vierter.