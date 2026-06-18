Portugal-Panne
Böser Ronaldo-Patzer im ORF
Der Superstar startete mit einem 1:1 gegen die Afrikaner in die WM - durchaus eine Enttäuschung für Portugal.
Im ORF wurde Ronaldo vor der Partie trotzdem abgefeiert. Helge Payer stellte seine Statistiken vor: 6. WM-Teilnahme, 22 WM-Spiele, 8 WM-Tore...
Und: Beste WM: Vierter Platz 2026! Eine kühne Prognose oder nur ein Fehler in der Grafik. Wir erinnern uns: Portugal wurde bei der WM 2006 in Deutschland Vierter.
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